“Yo tengo derecho a opinar…” El periodista Eduardo Luis le respondió a Juanfer Quintero por sus críticas

Juan Fernando Quintero viene en una jornada muy importante contra los periodistas que han cuestionado su nivel físico y su compromiso con el DIM. A la amenaza de una demanda a un comunicador, JuanFer también salió con todo contra Eduardo Luis.
En el programa Clásico Paisa, Quintero se refirió a lo que Eduardo Luis dijo sobre sus lesiones: “Cuando contratas a Juanfer contratas el paquete completo“, comentó el comunicador. Eso no le gustó al ex River Plate, que salió a criticarlo con todo.
“El señor Eduardo Luis debería ser profesional y averiguar, investigar, qué es lo que está pasando, para así darle un mensaje a la gente. Le pido un poco de respeto porque yo a él lo respeto, el fútbol no es una emisora de salsa y la salud es sagrada“, comentó muy molesto Quintero.
La respuesta de Eduardo Luis a Juanfer Quintero
Esas declaraciones rápidamente se volvieron virales en redes sociales, y ahora Eduardo Luis le respondió a JuanFer Quintero. El comunicador aprovechó su espacio en La FM para defender su derecho a opinar. También se mantuvo en que Quintero se lesiona mucho:
“Juanfer, yo tengo derecho a opinar lo que quiera, desde que no sea irrespetuoso y creo que no he sido irrespetuoso y mi trabajo es opinar, a alguna gente le gustará y a otra no le gustará, pero esta es mi opinión”, comenzó el comunicador.
Además, el periodista también se mantuvo que el colombiano es propenso a las lesiones: “Puedo entender su incomodidad, pero en cuanto a la opinión no tiene nada de malo la puedo demostrar. En cuanto a vos es el paquete completo, eres un mega crack, un jugador único. Pero también un jugador propenso a las lesiones”, terminó.
Eduardo Luis habló del tema de Juan Fernando Quintero— Deportes RCN (@DeportesRCN) October 28, 2026
El periodista respondió a las declaraciones de Juan Fer y explicó su postura frente a lo sucedido. @EduardoLuisFut@JFCadavid#LaFMMásFútbol pic.twitter.com/ZHKHpGoYET
¿Cuándo volverá a jugar Juan Fernando Quintero?
Juan Fernando Quintero todavía no tiene fecha de regreso oficial a las canchas, pero se espera que el colombiano finalmente esté listo para jugar en la fase decisiva del torneo.
En síntesis:
- Juan Fernando Quintero criticó al periodista Eduardo Luis por sus opiniones sobre sus lesiones.
- Eduardo Luis defendió su opinión asegurando que el volante es propenso a las lesiones.
- Juan Fernando Quintero reaparecería con Independiente Medellín en la fase decisiva del torneo.