“Yo tengo derecho a opinar…” El periodista Eduardo Luis le respondió a Juanfer Quintero por sus críticas

Juan Fernando Quintero viene en una jornada muy importante contra los periodistas que han cuestionado su nivel físico y su compromiso con el DIM. A la amenaza de una demanda a un comunicador, JuanFer también salió con todo contra Eduardo Luis.

En el programa Clásico Paisa, Quintero se refirió a lo que Eduardo Luis dijo sobre sus lesiones: “Cuando contratas a Juanfer contratas el paquete completo“, comentó el comunicador. Eso no le gustó al ex River Plate, que salió a criticarlo con todo.

“El señor Eduardo Luis debería ser profesional y averiguar, investigar, qué es lo que está pasando, para así darle un mensaje a la gente. Le pido un poco de respeto porque yo a él lo respeto, el fútbol no es una emisora de salsa y la salud es sagrada“, comentó muy molesto Quintero.

La respuesta de Eduardo Luis a Juanfer Quintero

Esas declaraciones rápidamente se volvieron virales en redes sociales, y ahora Eduardo Luis le respondió a JuanFer Quintero. El comunicador aprovechó su espacio en La FM para defender su derecho a opinar. También se mantuvo en que Quintero se lesiona mucho:

“Juanfer, yo tengo derecho a opinar lo que quiera, desde que no sea irrespetuoso y creo que no he sido irrespetuoso y mi trabajo es opinar, a alguna gente le gustará y a otra no le gustará, pero esta es mi opinión”, comenzó el comunicador.

Además, el periodista también se mantuvo que el colombiano es propenso a las lesiones: “Puedo entender su incomodidad, pero en cuanto a la opinión no tiene nada de malo la puedo demostrar. En cuanto a vos es el paquete completo, eres un mega crack, un jugador único. Pero también un jugador propenso a las lesiones”, terminó.

Publicidad

Eduardo Luis habló del tema de Juan Fernando Quintero



El periodista respondió a las declaraciones de Juan Fer y explicó su postura frente a lo sucedido. @EduardoLuisFut@JFCadavid#LaFMMásFútbol pic.twitter.com/ZHKHpGoYET — Deportes RCN (@DeportesRCN) October 28, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Juan Fernando Quintero?

Juan Fernando Quintero todavía no tiene fecha de regreso oficial a las canchas, pero se espera que el colombiano finalmente esté listo para jugar en la fase decisiva del torneo.

En síntesis:

Juan Fernando Quintero criticó al periodista Eduardo Luis por sus opiniones sobre sus lesiones.

criticó al periodista Eduardo Luis por sus opiniones sobre sus lesiones. Eduardo Luis defendió su opinión asegurando que el volante es propenso a las lesiones.

defendió su opinión asegurando que el volante es propenso a las lesiones. Juan Fernando Quintero reaparecería con Independiente Medellín en la fase decisiva del torneo.