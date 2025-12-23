Presidente de la Dimayor anunció si le quitó un título a Millonarios por decreto

Todo empezó en la jornada deportiva del 22 de diciembre. El periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, afirmó que Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, había dicho que las Copas Colombia empezaron a contar como títulos a partir de 2008 y las anteriores no se contaban.

¿Eso quiere decir que el presidente de la Dimayor le quitó un título a Millonarios por decreto? Ante el revuelo que generó la información de Rueda porque, según lo que había dicho Boca Juniors de Cali, ‘Millos’, Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe habían perdido un título, Carlos Mario Zuluaga tuvo que salir a aclarar el tema.

“La Copa Colombia como tal se reestructuró en la asamblea del 2007 y se inició a partir del 2008. Entre otras cosas, como una idea de la Conmebol de que se hicieran copas distintas a lo que eran las ligas para darle ingreso a la participación a los clubes de la B, y en Colombia no había categoría B. Por consiguiente, no pueden existir antes copas“, le dijo Zuluaga al programa ‘La FM más fútbol’ y el misterio continuaba.

¿Millonarios pierde un título? Esto respondió el presidente de la Dimayor

Zuluaga habló del título que le iban a quitar a Millonarios. (Foto: Vizzor Image y archivo particular)

La periodista Carolina Castellanos le preguntó al presidente de la Dimayor cómo se contaban los títulos de Copa Colombia antes de 2008 y en ese momento acabó el misterio. “Eran torneos que se hacían con alguna especificidad de la época, pero como le digo la copa de las naciones o la copa de los países que fue una tendencia que se generó en la Conmebol, se hizo para darle participación a todos los clubes profesionales de todas las categorías (…) Perder el título es ir a retirarles un honor que se ganaron en la cancha y eso no lo puede hacer absolutamente nadie“, dijo Carlos Mario Zuluaga para confirmar que Millonarios no pierde el título de copa que ganó en 1952-53.

¿Cuántos títulos tiene Millonarios en el fútbol colombiano?

Luego de confirmarse que Millonarios no perdió un título, el equipo albiazul respiró de alivio, y mantiene los 21 títulos que ha ganado en la historia del fútbol de Colombia: 16 ligas colombianas (1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I), tres copas Colombia (1952-53, 2011 y 2022) y dos superligas (2018 y 2024).

