Llegó a más de 265 mil vistas: La reacción de Didier Moreno cuando le dijeron que tiene una oferta de Millonarios

Será uno de los jugadores más codiciados en el mercado del fútbol de Colombia. De eso no hay dudas. En la celebración del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana II-2025, a Didier Moreno le dijeron que tiene una oferta de Millonarios, y su reacción llegó a más de 265 mil vistas en Instagram.

Todo empezó antes de que se empezará a disputar la final entre Junior y Deportes Tolima. El periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, informó que “Didier Moreno ya recibió una oferta oficial. No (de renovación), una oferta oficial de Millonarios. Es la realidad, es oferta oficial ya de Millonarios para traerse a Didier Moreno. Vamos a ver qué decide el jugador”.

Lejos de tener algún tipo de distracción porque se le acaba el contrato el 31 de diciembre de 2025, Moreno fue uno de los jugadores más destacados de Junior de Barranquilla en el título ante Deportes Tolima. Fue el jugador mejor calificado del partido de vuelta con 7.9 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’. Por algo lo quiere Millonarios.

A Didier Moreno le dijeron que tiene una oferta de Millonarios y así reaccionó

Didier Moreno tiene una oferta para jugar en Millonarios. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

Durante la celebración del título once de Junior en la Liga Colombiana, el jugador José Enamorado reveló en vivo que Didier Moreno tiene una oferta para jugar en Millonarios. El volante prefirió el silencio, agachó la cabeza y empezó a sonreír de lado a lado. ¿Se va a Millos o renueva con el equipo ‘Tiburón’? ¡Video!

ver también Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

Esto es lo último que se sabe sobre la renovación de Didier Moreno en Junior

Durante el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, el periodista Giovanni Cárdenas afirmó que luego de la estrella once del Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana “hay buen ambiente para retener a Yimmi Chará y a Didier Moreno como los primeros refuerzos en Junior”.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En dónde terminará jugando Didier Moreno en el 2026? ¿En dónde terminará jugando Didier Moreno en el 2026? Ya votaron 0 personas

Datos clave