Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

Llegó a más de 265 mil vistas: La reacción de Didier Moreno cuando le dijeron que tiene una oferta de Millonarios

Un video captó el momento exacto en que a Didier Moreno le mencionaron la oferta de Millonarios y su reacción no pasó desapercibida.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Didier Moreno suena para llegar en Millonarios.
© Archivo particular y Vizzor ImageDidier Moreno suena para llegar en Millonarios.

Será uno de los jugadores más codiciados en el mercado del fútbol de Colombia. De eso no hay dudas. En la celebración del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana II-2025, a Didier Moreno le dijeron que tiene una oferta de Millonarios, y su reacción llegó a más de 265 mil vistas en Instagram.

Todo empezó antes de que se empezará a disputar la final entre Junior y Deportes Tolima. El periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, informó que “Didier Moreno ya recibió una oferta oficial. No (de renovación), una oferta oficial de Millonarios. Es la realidad, es oferta oficial ya de Millonarios para traerse a Didier Moreno. Vamos a ver qué decide el jugador”.

Lejos de tener algún tipo de distracción porque se le acaba el contrato el 31 de diciembre de 2025, Moreno fue uno de los jugadores más destacados de Junior de Barranquilla en el título ante Deportes Tolima. Fue el jugador mejor calificado del partido de vuelta con 7.9 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’. Por algo lo quiere Millonarios.

A Didier Moreno le dijeron que tiene una oferta de Millonarios y así reaccionó

Didier Moreno tiene una oferta para jugar en Millonarios. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

Didier Moreno tiene una oferta para jugar en Millonarios. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

Durante la celebración del título once de Junior en la Liga Colombiana, el jugador José Enamorado reveló en vivo que Didier Moreno tiene una oferta para jugar en Millonarios. El volante prefirió el silencio, agachó la cabeza y empezó a sonreír de lado a lado. ¿Se va a Millos o renueva con el equipo ‘Tiburón’? ¡Video!

Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

ver también

Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

Esto es lo último que se sabe sobre la renovación de Didier Moreno en Junior

Durante el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, el periodista Giovanni Cárdenas afirmó que luego de la estrella once del Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana hay buen ambiente para retener a Yimmi Chará y a Didier Moreno como los primeros refuerzos en Junior”.

Publicidad

Encuesta

¿En dónde terminará jugando Didier Moreno en el 2026?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Didier Moreno sonrió y guardó silencio ante la revelación de la oferta de Millonarios.
  • La reacción grabada de Moreno tras el título de Junior superó las 265 mil vistas.
  • El periodista Diego Rueda confirmó que Millonarios envió una oferta oficial por el jugador.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
VIDEO | La primera reacción de los jugadores de Barcelona y Emelec tras el fallecimiento de Mario Pineida
Fútbol de Ecuador

VIDEO | La primera reacción de los jugadores de Barcelona y Emelec tras el fallecimiento de Mario Pineida

Tras perder la final de la Intercontinental: Este sería el futuro de Gonzalo Plata para 2026
Fútbol de Ecuador

Tras perder la final de la Intercontinental: Este sería el futuro de Gonzalo Plata para 2026

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en Guayaquil
Fútbol de Ecuador

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en Guayaquil

Enamorado reveló de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano
Fútbol de Colombia

Enamorado reveló de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo