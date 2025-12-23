Radamel Falcao tendría nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

James Rodriguez no es el único referente colombiano que aún no define su futuro para el 2026. El histórico delantero Radamel Falcao también tiene pendiente elegir equipo pero ya tiene una oferta.

Medios colombianos ponen al goleador de la Selección en planes de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Esta sería la segunda experiencia del Tigre en Argentina tras haber pasado por River Plate.

Lleva meses sin equipo pero Falcao declaró públicamente que aún no está pensando en el retiro y que aún le quedan uno o dos años más antes de colgar los botines.

Millonarios de la Liga BetPlay y Falcao negociaron una renovación pero no hubo acuerdo entre las partes por lo económico. Equipos menores de Colombia y rumores de grandes de Ecuador también sonaron para este mitad de 2025.

En Argentina, Falcao anotó más de 30 goles en poco más de 100 encuentros, en Colombia su último ciclo fue en el 2023 disputando dos encuentros. La convocatoria de Dayro Moreno abre la posibilidad de que el ‘Tigre’ vuelva si encuentra equipo.

Los logros de Radamel Falcao

Radamel Falcao, además de ser uno de los máximos goleadores de la Selección de Colombia, tuvo pasos positivos por el Porto y Atlético de Madrid, ganando títulos domésticos e internacionales.

Falcao – River Plate

