El sorpresivo equipo que se quedaría con Marino Hinestroza

Marino Hinestroza dejará el Vasco Da Gama de Brasil y ficharía por sorpresivo equipo luego de que salió como promesa de Colombia.

Marino Hinestroza dejó Atlético Nacional como una de las figuras de la Liga BetPlay y promesa de Colombia, sin embargo su paso por Vasco Da Gama terminará con más pena que gloria. El extremo colombiano buscará reencontrar su mejor versión en sorpresivo equipo.

El Deportivo Cali tiene negociaciones avanzadas con Hinestroza para el segundo semestre. El club no figura entre los habituales de pelear el torneo pero seguramente le dará muchos minutos a Hinestroza.

La salida solo podrá ser a manera de cesión ya que el colombiano fue comprado por seis millones de dólares, cifra impagable para un regreso definitivo a la primera división local.

Vasco Da Gama lo intentó ubicar en el Brasileirao con el interés del Sao Paulo, sin embargo no hubo acuerdo ya que el club Paulista quería también poner a Robert Arboleda en la negociación.

Atlético Nacional también recibió la carpeta de Marino Hinestroza pero, con algo de sorpresa, el ‘Verdolaga’ descartó su regreso. Habrá que ver si el nuevo entrenador lo reconsidera.

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

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Marino Hinestroza cumplió apenas un semestre en Vasco y ya se iría. Foto: Getty.

En resumen