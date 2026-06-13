¡Última hora! Millonarios tomó una decisión final con Diego Novoa

Se confirmó el adiós de Diego Novoa a Millonarios para lo que resta de la temporada.

Se acabó el drama en Millonarios y se confirmó una nueva salida en el club para la siguiente temporada. Diego Novoa no seguirá siendo arquero de Millonarios en este semestre. El portero y el club llegaron a acuerdo para que se acabe su ciclo.

De acuerdo a la confirmación de Pipe Sierra, Diego Novoa no sigue en Millonarios para la siguiente temporada. El arquero incluso ya está analizando ofertas como agente libre para seguir su carrera, y no se descarta que siga en Colombia.

El experimentado arquero de 37 años ya venía con meses muy irregulares y al final no pudo volver a ese nivel que lo hizo ser figura en varios tramos de la temporada. El arquero ahora buscará un nuevo equipo para seguir su carrera y Millonarios un nuevo portero.

Millonarios estaría interesado en porteros como Tomás Marchiori y Guillermo Viscarra. Ambos jugadores gustan en la directiva, pero su fichaje implicaría un importante gasto económico por parte del equipo ‘Embajador’ para este semestre.

Diego Novoa se marcha de Millonarios. (Captura de pantalla)

Millonarios también vive una época de importante recambio para el segundo semestre de 2026. El equipo colombiano tiene una política de reestructuración que le permita volver a ser protagonista y competir por los títulos importantes en este semestre.

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Los números de Diego Novoa en este semestre

En este semestre con Millonarios, Diego Novoa jugó un total de 25 partidos entre todas las competencias. Le marcaron 27 goles y dejó su arco en 0 en otras 8 ocasiones. Quedó expuesto en varios goles importantes que recibió el club.

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