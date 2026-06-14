Atlético Nacional anuncia una de las salidas más esperadas por los hinchas: “Finaliza su etapa”

¿Decisión acertada o llegó demasiado tarde? Conoce los detalles de la salida más esperada que acaba de confirmar Atlético Nacional.

El mal primer semestre del 2026 en el fútbol de Colombia cobró una nueva víctima en Atlético Nacional, metafóricamente hablando… Por medio del presidente del equipo, Sebastián Arango, el club ‘Verdolaga’ anunció una de las salidas más esperadas por los hinchas.

Nacional tuvo dos grandes golpes que marcaron el destino del protagonista de esta historia. Primero, quedó eliminado ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y, segundo y no menos importante, perdió con Junior de Barraquilla la final de la Liga Colombiana I-2026. Era inevitable que se tomaran decisiones radicales.

Las salidas de Atlético Nacional empezaron el 12 de junio cuando se anunció se “ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”. Ahora, el siguiente anuncio lo iban apoyar los hinchas con reacciones como “adios, no vuelvas”, “adios cometero” y “se agradece lo del 2024-II, porque lo que hizo desde el 2025 hasta ahora fue bastante malo. Bien ido”.

“Finaliza su etapa”: Nacional anuncia una de las salidas más esperadas

Sebastián Arango y Gustavo Fermani. (Foto: Vizzor Image)

“Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución. El club reconoce y agradece su labor al frente de la Dirección Deportiva. Bajo su liderazgo, 13 jugadores juveniles debutaron en el equipo profesional y, de las cinco finales disputadas, se obtuvieron cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga. Asimismo, el equipo participó en la CONMEBOL Libertadores 2025 y alcanzó importantes logros en las categorías formativas, destacándose la obtención de la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en Ecuador durante 2024. Su gestión contribuyó al fortalecimiento de la estructura deportiva del club y al desarrollo de un proyecto alineado con los objetivos institucionales. Atlético Nacional le desea muchos éxitos en los nuevos desafíos que emprenda. Esta siempre será su casa”, anunció Sebastián Arango, presidente del equipo ‘Verdolaga’.

Este sería el reemplazo de Gustavo Fermani en Atlético Nacional

Luego de que se confirmara la salida de Gustavo Femani como director deportivo, el periodista Mauricio Agudelo, del canal ‘Win Sports’, publicó en X que en el equipo ‘Verdolaga’ piensan en Reinaldo Rueda y Víctor Marulanda como nuevo entrenador y director deportivo, respectivamente.

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