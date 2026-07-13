Millonarios le quitó un jugador al Junior, campeón de Colombia, y los hinchas reaccionan

¿El bombazo del año en el FPC? Millonarios le arrebató una pieza clave al Junior campeón. Conoce al jugador y las fuertes reacciones.

Cuando parecía que Millonarios iba a tener un mercado de fichajes con más críticas que elogios, como viene siendo la tendencia con la actual dirigencia, apareció el nombre del jugador que le quitó a Junior de Barranquilla, actual campeón de Colombia. Los hinchas no dudaron en reaccionar.

Millonarios viene de no clasificar a los Playoffs del primer semestre del fútbol colombiano ni a los 16avos de final de la Copa Sudamericana, así que lo hinchas pedían a gritos una renovación del plantel. Sobre todo, en la posición de lateral derecho.

¿Quién no quiere uno de los jugadores titulares del Junior de Barranquilla? El equipo ‘Tiburón’ viene de vencer a Atlético Nacional para coronarse bicampeónn de Colombia tras el título de la Liga Colombiana I-2026, pero… Millonarios se movió rápido y le quitó al lateral derecho titular, quien se reportó con una asistencia en la final de ida del 2 de junio.

Millonarios le quitó un jugador titular al Junior de Barranquilla

Uno de estos jugadores jugará en Millonarios. (Foto: Getty Images)

“Principio de acuerdo entre Millonarios y Junior de Barranquilla para la llegada de Jhomier Guerrero al equipo albiazul. Solo resta un detalle sobre los plazos, pero ya se inició el cruce de documentación. El equipo capitalino compra sus derechos económicos y le tiene listo un contrato hasta junio de 2029“, publicó el periodista Julian Capera, de ‘Gol Caracol’, y los hinchas no tardaron en reaccionar.

La reacción de los hinchas a la llegada de Jhomier Guerrero a Millonarios

Al ver la llegada de un lateral derecho que viene de ser campeón como es Jhomier Guerrero, los hinchas del fútbol de Colombia no dudaron en reaccionar con los siguientes mensajes en X: “Mal negocio para el Junior este jugador es un buen lateral y lo demostró en el partido de ida de la final contra Nacional”, “error, con lo dificil que es conseguir laterales buenos, dejan ir a uno de los mejores en Colombia”, “a parte de Román, de Nacional. No hay un LD (lateral derecho) de tanta trascendencia en ofensiva en FPC, en la forma en que juega Junior, es un jugador importante” y “no sé por qué los de Junior le tiran tanto si es buen jugador y ojo con Millonarios están armando un buen equipo”.

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