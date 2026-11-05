“Quedó de psicólogo”: La reacción del hijo de Omar Pérez tras ser vetado de la Selección Colombia Sub-19

Drama en el seno familiar. Descubre la desgarradora reacción del hijo de Omar Pérez tras enterarse de su exclusión de la Selección Sub-19.

Apareció en la convocatoria y después borraron la publicación. Aquí hay algo raro… Franco Pérez, hijo del exjugador Omar Sebastián Pérez, había sido convocado a la Selección Colombia Sub-19, pero lo bajaron de la convocatoria cuando estaba a punto de tomar el avión. ¡Ya se conoció la reacción del jugador de Boca Juniors!

Con contrato firmado en Boca Juniors hasta diciembre de 2028, lo firmó teniendo 17 años, Pérez pinta como una de las joyas de Boca que el entrenador César Torres había seleccionado para que participaran en un torneo amistoso en Estados Unidos del 10 al 17 de noviembre. Incluso, apareció en la primera publicación que había hecho la cuenta oficial en X de la Selección Colombia, pero…

Apareció una nueva convocatoria publicada en la Federación Colombiana de Fútbol y ya no estaba el hijo de Omas Pérez. Tal fue la sorpresa de Franco Pérez que, estando en el aeropuerto, le comunicaron la decisión y no pudo contener una reacción que dieron a conocer en el programa radial ‘La FM Más fútbol’.

Así se enteró el hijo de Omar Pérez que lo habían sacado de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19

Omar y Franco Pérez. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

El periodista Juan Felipe Cadavid contó sobre el veto que tuvo Franco Pérez para esta convocatoria de la Selección Colombia Sub-19 que “el pelado ya estaba en el aeropuerto, listo para depegar y que lo llamaron y le dijeron: ‘Tu no vas’“.

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La reacción del hijo de Omar Pérez tras ser vetado de la Selección Colombia Sub-19

“Me contaron que ese muchacho quedó de psicólogo porque pregunté. Empecé a llamar todo el mundo y me dijero: ‘Edu, ese muchacho quedó de psicólogo, quedó destrozado cuando le dijeron no viajas. Esto es un microciclo, paciencia porque en diciembre viene otro microciclo y de pronto lo pueden llamar”, reveló el narrador Eduardo Luis López.

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