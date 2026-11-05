Este sería el culpable de que sacaran al hijo de Omar Pérez de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19

Terremoto en las juveniles de la Tricolor. Descubre quién estaría detrás de la inesperada salida del hijo de Omar Pérez de la Sub-19.

Un nuevo escándalo tiene a la Federación Colombiana de Fútbol en el ojo del huracán. Franco Pérez había sido convocado al microciclo de la Selección Colombia Sub-19, pero de un momento a otro salió de la convocatoria, no lo dejaron viajar y ya se conoció quién sería el responable.

Uno de esos volantes box to box (área a área) del fútbol moderno. Pérez empezó a despertar el intéres de clubes como el Al-Nassr, de Arabia Saudita, por su talento así que Boca Juniors no dudó en firmarle su primer contrato hasta diciembre de 2028 cuando apenas tenía 17 años.

El entrenador César Torres le empezó a hacer seguimiento al hijo de Omar Pérez y lo convocó a la Selección Colombia Sub-19 para que disputara un torneo amistoso en Estados Unidos del 10 al 17 de noviembre. Sin embargo, la cuenta de X de la ‘Tricolor’ borró la publicación y cuando volvieron a publicar La convocatoria Franco ya no estaba. ¿Qué pasó?

Este sería el culpable de que sacaran Franco Pérez de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19

Franco Pérez juega en Boca Juniors. (Foto: X / @cesarmosquera__)

Eduardo Luis López, narrador de los canales RCN y Win Sports, habló de la salida de Franco Pérez de la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19 y pudo averiguar que una de las razones habría sido que Omár Pérez habría tenido un problema con Eduardo Méndez, presidente de Indenpendiente Santa Fe y miembro de la comisión de mercadeo de la Dimayor.

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El otro motivo por el cual el hijo de Omar Pérez estaría verado de la Selección Colombia

El periodista Juan Felipe Cadavid también consultó sus fuentes y le dieron otro motivo por el supuesto veto a Franco Pérez en la Selección Colombia: “Omar Pérez hace parte de la directiva de una liga pirata (Liga del Dorado) que la Federación Colombiana de Fútbol no autoriza”.

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