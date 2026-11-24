Los resultados que debe conseguir Ecuador para seguir en el Mundial Sub-17.

La Selección de Ecuador jugará su último partido del Mundial Sub-17 en la zona de grupos contra Corea del Sur. Aunque ‘La Tri’ es segunda en su grupo, el equipo nacional todavía no se ha asegurado su lugar en los 16avos y todavía tiene que pelearlo.

Los resultados que necesita Ecuador en el Mundial Sub-17

La Selección de Ecuador necesita estos resultados para clasificar a los 16avos del Mundial Sub-17:

Ganar a Corea del Sur y ser puntero

Empatar con Corea del Sur

Que Uganda no le gane a Nueva Caledonia

La Selección de Ecuador Sub-17 puede especular con dos resultados en su último partido ante Corea del Sur y hasta con un tercero en otro partido. Con la victoria es puntero, pero si no la consigue el empate lo deja segundo. En cualquiera de los dos escenarios termina clasificando a los 16avos.

Ecuador viene de empatar contra Uganda en la fecha anterior. (Foto: GettyImages)

Ecuador puede clasificar como mejor tercero

Por otro lado, una derrota a Ecuador no lo elimina del torneo, pero lo deja comprometido para los 16avos más si Uganda vence a Nueva Caledonia. No obstante, aún está la posibilidad de clasificar como mejor tercero y con 4 puntos, Ecuador podría lograrlo.

¿A qué hora juega Ecuador contra Corea del Sur en el Mundial Sub-17 y qué canal lo pasa?

El partido de Ecuador contra Corea del Sur en el Mundial Sub-17 comenzará desde las 07H30 (EC). El partido se podrá ver en vivo y gratis por la señal abierta de Teleamazonas.

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En síntesis: