Radamel Falcao recibe oferta para continuar su carrera hasta diciembre

Radamel Falcao tiene la opción de retirarse pero también una oferta en firme de un club colombiano para seguir su carrera.

El retiro de Radamel Falcao es una de las alternativas que maneja el histórico delantero colombiano de cara al final del semestre, sin embargo también tiene a un interesado. El goleador tiene una oferta en firme para seguir jugando por unos seis meses más.

Pese a sus constantes lesiones, Millonarios le ha hecho una oferta de renovación a Radame Falcao, luego de esto el jugador decidirá colgar sus botines tras una larga carrera en Europa.

Lo curioso es que la renovación de Falcao no depende de temas deportivos u ofertas económicas. La traba principal es un tema tributario en Colombia, el cuál mermaría los ingresos y patrimonio del jugador.

Desde Millonarios buscan una solución para que el salario del jugador no se vaya solo en impuestos, la voluntad de Falcao es renovar con Millonaris, el retiro no es opción hasta diciembre.

Un factor que juega a favor de Millos es que por decisión de la familia, Falcao no quiere volver al exterior. En el 2027, Falcao tendrá su partido de despedida con otros cracks.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

Publicidad

Millonarios – Falcao.

En resumen