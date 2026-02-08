Es tendencia:
Barcelona SC vs. Inter Miami 2026: La fortuna que habría ganado Barcelona por el Partido de la Historia

Barcelona SC fue local contra el Inter Miami en el Partido de la Historia y pese a las críticas, los 'toreros' se llevaron una fortuna.

Por Gustavo Dávila

El Partido de la Historia se jugó este sábado en el Estadio Monumental de Barcelona, el rival fue el Inter Miami en su gira por Sudamérica y hubo críticas divididas sobre el evento. Más allá de los reclamos, el gran ganador fue Barcelona quienes recibieron una fortuna.

Según información de Radio Caravana, los imprevistos del partido no afectaron a Barcelona e igual se llevaron los 2 millones de dólares pactados en un principio. Los ‘toreros’ así se llevan una fortuna por un partido en el que fueron invitados, además de facilitar su estadio.

El encuentro tuvo algunos contratiempos como la poca venta de entradas así como críticas por los beneficios incumplidos y los espectáculos artísticos que habían sido ofrecidos.

En lo deportivo, Barcelona le compitió al campeón de la MLS y pudo sumar otro amistoso de pretemporada para el inicio de LigaPro. El equipo se vio con mayor soltura que en los dos primeros partidos.

Inter Miami tendrá un último partido contra un rival ecuatoriano la siguiente semana cuando enfrente a Independiente del Valle en un amistoso internacional en Puerto Rico.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

  • Barcelona SC recibió 2 millones de dólares como ingreso neto por la realización del “Partido de la Historia” en su estadio.
  • El encuentro finalizó en empate 2-2, con goles de Lionel Messi y Germán Berterame para la visita, y de Joao Rojas y Tomás Martínez para el local.
  • El Inter Miami cerrará su gira enfrentando a Independiente del Valle el próximo 13 de febrero en Puerto Rico.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
