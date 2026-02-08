El Partido de la Historia se jugó este sábado en el Estadio Monumental de Barcelona, el rival fue el Inter Miami en su gira por Sudamérica y hubo críticas divididas sobre el evento. Más allá de los reclamos, el gran ganador fue Barcelona quienes recibieron una fortuna.

Según información de Radio Caravana, los imprevistos del partido no afectaron a Barcelona e igual se llevaron los 2 millones de dólares pactados en un principio. Los ‘toreros’ así se llevan una fortuna por un partido en el que fueron invitados, además de facilitar su estadio.

El encuentro tuvo algunos contratiempos como la poca venta de entradas así como críticas por los beneficios incumplidos y los espectáculos artísticos que habían sido ofrecidos.

En lo deportivo, Barcelona le compitió al campeón de la MLS y pudo sumar otro amistoso de pretemporada para el inicio de LigaPro. El equipo se vio con mayor soltura que en los dos primeros partidos.

Inter Miami tendrá un último partido contra un rival ecuatoriano la siguiente semana cuando enfrente a Independiente del Valle en un amistoso internacional en Puerto Rico.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec va a fichar a dos campeones de Liga de Quito y los hinchas no lo pueden creer

Messi anotó uno de los goles del Inter Miami.

En resumen