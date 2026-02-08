Kendry Páez tendrá que esperar cerca de una semana más para su debut con la camiseta de River Plate, y lo que llama la atención es que el volante ecuatoriano no tiene mucho tiempo de sobra. Desde Argentina dan a conocer un detalle del contrato del ecuatoriano que pasó desapercibido.

El periodista Renzo Pantich contó que si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

De igual forma hay una cláusula a favor de River y es que si el ex Independiente del Valle y Racing de Francia pasa ese porcentaje de minutos, su contrato será renovado automáticamente hasta diciembre.

Kendry Páez no ha sido tomado en cuenta para los dos partidos que ha tenido River desde que llegó, esto se debe a que acordó con Marcelo Gallardo una puesta a punto de diez días.

El debut del ecuatoriano, que llegó sin costo, al gigante de Argentina, podría ser el 17 de febrero en la Copa Argentina de visita. Por ahora, el equipo se levanta de la dura goleada 1-4 ante Tigre.

Los números de Kendry Páez en Francia

El recorrido de Kendry Páez en Francia no fue el mejor, el jugador ecuatoriano apenas superó los 700 minutos en el último semestre de 2025. Solo jugó 21 partidos entre todas las competencias. La ‘Joya’ ecuatoriana apenas terminó marcando 1 gol.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona SC vs. Inter Miami 2026: La fortuna que habría ganado Barcelona por el Partido de la Historia

Kendry Páez – River Plate. Foto: River

En resumen