Toda Colombia sorprendida por las palabras del árbitro de Bayern vs. Hoffenheim sobre Luis Díaz

Hasta el árbitro se rindió ante el nivel de Luis Díaz. El extremo colombiano sorprendió al mundo entero con un partido de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en la victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim, y tal fue el rendimiento que mostró que hasta el juez central Tobias Stieler tuvo unas palabras al respecto.

¡Toda Colombia quedó sorprendida! Acostumbrados a que en la Liga Colombiana los árbitros no hablan después de los partidos y mucho menos de las polémicas, las palabras de Stieler que involucraron a ‘Lucho’ Díaz llamaron mucho la atención.

La gran noche de Luis Díaz empezó generando un penal. El extremo del Bayern Múnich aprovechó un mal control de Kevin Akpoguma, le quitó la pelota y, cuando estaba a punto de definir, fue tumbado por el defensor central del Hoffenheim. Tobias Stieler decidió expulsarlo y, a la hora de explicar esta decisión, aparecieron los elogios para ‘Lucho’.

El árbitro de Bayern vs. Hoffenheim elogió a Luis Díaz

La expulsión que generó Luis Díaz en Bayern vs Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

“Luis Díaz era más rápido y estaba en mejor posición. Puede disparar a portería, puede pasar el balón. Luego cae al suelo por una falta del jugador del Hoffenheim. Por lo tanto, penalti y, sin otra alternativa, tarjeta roja. Porque fue una falta y no una acción futbolística típica. Si hubiera intentado tocar el balón con el pie y luego hubiera hecho contacto, solo habría habido penalti, pero eso no fue posible en este caso. Tuve una breve conversación con el jugador del Hoffenheim. La naturaleza de la falta en sí nunca estuvo en duda. Fíjense en su reacción tras el penalti. Sabía perfectamente que era falta. Lo único de lo que hablamos brevemente fue de la tarjeta roja. Por lo tanto, esto definitivamente no es asunto del VAR; se decide en el campo”, confesó Stieler.

La reacción de James Rodríguez a los tres goles de Luis Díaz

Confirmando la buena relación que tienen en la Selección Colombia, James Rodríguez no dudó y, al ver que Luis Díaz marcó tres goles y generó que le cobraran dos penaltis en la victoria de Bayern Múnich por 5-1 ante Hoffenheim, reaccionó con la palabra fenómeno y con dos emojis: una cara con ojos de corazón y unas manos aplaudiendo.

Apodo de James a Luis Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

