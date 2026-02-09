El primer regalo que le dieron a James Rodríguez en Minnesota: Costó más de 7 millones

James Rodríguez tocó suelo norteamericano, llegó al aeropuerto internacional de Mineápolis y se sabía que una estrella iba a jugar en la MLS. Minnesota United FC presentó al ’10’ de la Selección Colombia el 6 de febrero y no pasaron ni 24 horas cuando se conoció el primer regalo que le dieron.

¡Costó más de 7 millones de pesos! El día para James empezó a las 11:45 A.M. cuando Minnesota United FC anunció que habían fichado “al mediocampista ofensivo James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con opción de renovación hasta diciembre de 2026“.

Luego, llegó la primera conferencia de prensa oficial de James como jugador de Minnesota United FC y el mensaje fue firme y claro: “Estoy en una etapa única y grande. En cinco meses tengo la Copa Mundo y estoy en una etapa en la que no puedo fallar. Tengo que estar bien y enfocado. El club me dejó claro que me puede ayudar con eso para adaptarme al país donde será el Mundial“. Ahora, era el momento del primer regalo para el ’10’.

James y el primer regalo que recibió como jugador de Minnesota United

James en un partido de la NBA. (Foto: Getty Images)

James cerró la jornada del primer día como jugador de Minnesota United FC con una invitación de lujo para ver el partido de básquetbol de la NBA entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. Ahí empezó la primera parte del primer regalo a Rodríguez con unas boletas al lado de la cancha que pueden llegar a costar unos 1.992 dólares, más de 7 millones de pesos. ¿Y faltaba algo más? Sí, la estrella Rudy Gobert le regaló su camiseta al jugador colombiano, que cuesta 79.99 dólares en la tienda oficial de la NBA. Unos 294.000 pesos colombianos, aproximadamente. Un primer regalo que superó los 7 millones de pesos. ¡Es toda una estrella!

El regalo de Gobert a James. (Foto: X / @Timberwolves)

El debut de James Rodríguez en la MLS se podría retrasar por este motivo

Minnesota United FC debuta en la MLS 2026 contra Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana) y la presencia de James Rodríguez depende de si le llegan tanto la visa P-1 como el certificado de transferencia internacional (ITC).

