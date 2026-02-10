A lo James, el director general del Bayern le dio la vuelta al mundo con el apodo perfecto a Luis Díaz

Era imposible no esperar que todo Bayern Múnich se rindiera ante el partidazo que tuvo Luis Díaz ante Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga. No solo su entrenador, Harry Kane y hasta el árbitro del equipo hablaron sobre ‘Lucho’, al mejor estilo de James Rodríguez, Jan-Christian Dreesen, director general del equipo alemán, le puso el apodo perfecto al jugador colombiano.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Luis Díaz recibió una calificación perfecta de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por, entre otros motivos deportivos, participar en los cinco goles de la victoria de Bayern Múnich 5-1 a Hoffenheim. ‘Lucho’ anotó tres goles y provocó que le hicieran dos penales.

Ante esta gran actuación, llovieron los elogios para Luis Díaz. Mientras que Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, señaló que “con ‘Lucho’ nunca sabes qué quiere, ¿sabes? Todo fluye y es extremadamente creativo en el caos. Eso ayuda mucho”, Harry Kane afirmó que el extremo colombiano es “un jugador fantástico, estoy muy contento de jugar con él”. ¿Faltaba algo más? ¡Sí! Una lluvia de nuevos apodos.

James Rodríguez bautizó a Luis Díaz con un nuevo apodo

James Rodríguez reaccionó a los 3 goles de Luis Díaz con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Con más de 1.000 ‘Me Gusta’ en menos de una hora, James Rodríguez bautizó a Luis Díaz como un “fénomeno” después de marcar el primer hat-trick con Bayern Múnich. El ’10’ de la Selección Colombia puso la vara alta, pero… Jan-Christian Dreesen no se quedó atrás.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Colombia sorprendida por las palabras del árbitro de Bayern vs. Hoffenheim sobre Luis Díaz

El apodo que el director general del Bayern le puso a Luis Díaz

“Por supuesto que estoy satisfecho con el resultado. Al principio tuvimos dificultades contra diez jugadores del Hoffenheim. Pero al final, nuestra victoria fue clara. Eso es bueno, después de que algunos nos vieran en una pequeña crisis tras los dos partidos anteriores. Nos divierte mucho Luis Díaz. Es un auténtico torbellino“, dijo el director general de Bayern Múnich para bautizar a ‘Lucho’ con un nuevo apodo (torbellino).

Encuesta¿En cuántos goles participó Luis Díaz ante Hoffenheim? ¿En cuántos goles participó Luis Díaz ante Hoffenheim? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Luis Díaz anotó tres goles y provocó dos penales en la victoria del Bayern.

anotó y provocó en la victoria del Bayern. James Rodríguez bautizó como un “fenómeno” a Díaz tras su primer hat-trick en Alemania.

bautizó como un a Díaz tras su primer hat-trick en Alemania. El director Jan-Christian Dreesen calificó oficialmente al colombiano como un auténtico “torbellino”.

Publicidad