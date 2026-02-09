Sale a la luz la reacción del DT de Hoffenheim tras sufrir el primer gol de Luis Díaz

Pasan las horas y la tremenda actuación de Luis Díaz sigue dando de qué hablar. El jugador colombiano no solo se ganó los elogios de su entrenador, Vincent Kompany y de su compañero Harry Kane, también generó una inesperada reacción de Christian Ilzer, DT de Hoffenheim, tras su primer gol.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¡De todo y para todos! El partidazo de Díaz empezó con un penalti y una expulsión. Kevin Akpoguma bajó al extremo cuando iba a definir y terminó viendo la tarjeta roja. Luego, Vladimir Coufal tampoco pudo detener a ‘Lucho’ sin falta en el área de Hoffenheim, y cometió el segundo penal a favor del Bayern Múnich.

Luis Díaz no se iba a quedar sin las ganas de marcar en el primer tiempo. Transcurría el primer minuto de adición cuando Harry Kane comandó un contraataque y, cuando estaba por entrar al área, asistió al jugador colombiano. ‘Lucho’ solo necesitó de tres toques para marcar un golazo que hizo reaccionar a Christian Ilzer.

La inesperada reacción del DT de Hoffenheim por el primer gol de Luis Díaz

El primer gol de Luis Díaz ante Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

“Tras el gol de Luis Díaz que puso el 3-1 justo antes del descanso ayer (8 de febrero), el entrenador del Hoffenheim, Christian Ilzer, se mostró enojado con el banquillo del Bayern y le dijo a Vincent Kompany que consideraba que las celebraciones de algunos de los suplentes y miembros del personal del Bayern eran irrespetuosas. Kompany no discutió con Ilzer; en cambio, se acercó rápidamente a él, se disculpó y lo abrazó. De regreso, Kompany le hizo una señal a su banquillo: ‘No quiero volver a ver eso'”, publicó el diario ‘Bild’ sobre la reacción del DT de Hoffenheim tras sufrir el primero de los tres goles que ‘Lucho’ marcó.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Colombia sorprendida por las palabras del árbitro de Bayern vs. Hoffenheim sobre Luis Díaz

Todo por el gol de Luis Díaz: El gesto del DT de Bayern que destacó Christian Ilzer

A raíz de la celebración de los integrantes del banco de suplentes del Bayern Múnich por el primer gol de Luis Díaz en la victoria 5-1, el regaño de Vincent Kompany dio una auténtica lección en la Bundesliga. “Un partido de fútbol se nutre de emociones. El hecho de que viniera a hablar conmigo al respecto demuestra inmediatamente su gran carácter. Es una persona sociable, por eso tiene tanto éxito. Le deseo todo lo mejor”, afirmó el técnico de Hoffenheim sobre Kompany.

Encuesta¿Cuántos penaltis le hicieron a Luis Díaz en Bayern vs. Hoffenheim? ¿Cuántos penaltis le hicieron a Luis Díaz en Bayern vs. Hoffenheim? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Christian Ilzer reclamó a Vincent Kompany por celebraciones irrespetuosas tras el gol de Luis Díaz .

reclamó a por celebraciones irrespetuosas tras el gol de . El técnico Vincent Kompany pidió disculpas y abrazó a Ilzer el 8 de febrero .

pidió disculpas y abrazó a el . El entrenador del Hoffenheim destacó el carácter de Kompany tras la victoria del Bayern 5-1.

Publicidad