¡Última hora! CONMEBOL sancionó a Atlético Nacional y le puso esta millonaria multa

Este sábado 28 de marzo de 2026 los hinchas de Atlético Nacional se vieron sorprendidos después de que la CONMEBOL le impusiera una sanción de última hora a su equipo. El club tiene que pagar una importante multa y cuidarse para los siguientes partidos.

La CONMEBOL confirmó que Atlético Nacional recibió una multa de 110.000 dólares por la conducta de sus hinchas en el partido ante Millonarios en la Copa Sudamericana. Se detectó actos discriminatorios, lanzamiento de objetos y uso de laser.

Además, se ordenó a Atlético Nacional de exhibir la campaña el “Respeto es titular” y trabajar desde el club con sus aficionados. El club debe empezar a cumplir con estos castigos y obligaciones. El club volvería a jugar un torneo CONMEBOL en la siguiente temporada.

Todo terminó saliendo mal para Atlético Nacional, puesto que, el equipo colombiano fue eliminado por Millonarios en el torneo internacional y ahora debe pagar sanciones en la CONMEBOL. El club no juega ningún torneo internacional en este 2026.

La sanción de CONMEBOL a Atlético Nacional. (Foto: @CONMEBOL)

Atlético Nacional viene sumando varios momentos complicados en el último mes. Se quedó eliminado de la Copa Sudamericana, volvió a perder contra Millonarios en la Liga, fue goleado por Cruz Azul en un amistoso y ahora incluso recibe una sanción de CONMEBOL.

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¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

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Nacional volverá a las canchas este domingo, 29 de marzo de 2026, cuando enfrente a Deportivo Pasto en condición de visitante por una nueva jornada de la Liga BetPlay. El encuentro comenzará desde las 18H20 (CO).

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En síntesis:

Atlético Nacional recibió una multa de 110.000 dólares por parte de la CONMEBOL este sábado.

recibió una multa de por parte de la CONMEBOL este sábado. La sanción responde a actos discriminatorios y lanzamiento de objetos en el partido ante Millonarios.

y lanzamiento de objetos en el partido ante Millonarios. El club colombiano enfrentará a Deportivo Pasto este domingo 29 de marzo de 2026 por liga.

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