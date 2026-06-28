Atlético Nacional tiene nuevo entrenador y ahora va por sus primeros refuerzos, dos mundialistas son los primeros apuntados.

Atlético Nacional ya cerró el pendiente y oficializó a Lucas González como nuevo entrenador del club, ahora van por refuerzos. Dos futbolistas con pasado en el Mundial están en carpeta.

Lucas González será el nuevo técnico de Atlético Nacional para el segundo semestre. El DT de Deportes Tolima busca un arquero y sus candidatos son Sergio Rochet y Franco Armani.

El uruguayo estuvo justamente en el Mundial 2026 con la Selección de Marcelo Bielsa, mientras que Franco Armani fue a Rusia 2018 y Qatar 2022 con la Selección de Argentina.

Tras la salida de David Ospina, el club colombiano quiere también a un arquero experimentado y aunque la prioridad es el regreso de Armani, ídolo del club, el argentino piensa cerrar su carrera en River Plate.

Diego Arias llegó hasta la final del torneo con varias críticas, pero contra Junior de Barranquilla quedó aún más expuesto tras perder 3-0 en la final de ida y solo ganar 1-0 en la vuelta.

El equipo que le quitó a Reinaldo Rueda a Atlético Nacional

Reinaldo Rueda era la primera opción pero no hubo acuerdo en las cifras, al mismo tiempo lo pusieron en planes de la Selección de Ecuador. En caso de que no siga Beccacece, el DT colombiano podría firmar con la FEF.

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Sergio Rochet – Selección de Uruguay 2026.

En resumen