La nueva denuncia contra Ricardo Orrego por acoso que apareció después del Mundial: “Me cogía por la cintura”

Y cuando parecía que el escándalo por la salida de Ricardo Orrego del canal ‘Caracol Televisión’ por supuestos casos de acoso había dejado de ser noticia, apareció una nueva denuncia contra el periodista deportivo justo después de la final del Mundial 2026.

Laura Daniela Murillo fue practicante de la emisora ‘Blu Radio’ en el 2022 con 21 años. La periodista decidió levantar la voz y le contó a la cuenta de X ‘BRAVA NEWS’ lo que sucedió con Orrego. Incluso, se publicaron los chats de WhatsApp que tuvo con el experiodista de ‘Caracol’.

“Él iba inicialmente a presentar sus programas a ‘Blu Radio’ y yo estaba en la sala de redacción. Me daba cuenta que él siempre me veía pasar y me miraba. Me miraba de un lado al otro si pasaba al baño, me miraba de arriba a abajo, pero nunca le presté atención a algo así”, empezó confesando Laura Murillo y más detalles de la denuncia contra Ricardo Orrego estaban por salir a la luz.

Murillo confesó que todo empezó luego de que ella le pidiera una foto a Orrego y le dijera que lo admiraba mucho. El periodista deportivo le pidió que le enviara la foto y a partir de ahí empezaron los gestos que iba a denunciar. “Si pasaba por un lado veía que él era como a alcanzarme y a estar ahí cerca. Me cogía por la cintura. ‘¿Hola, cómo estás’, no se qué. Pues me le alejaba”, siguió contando la comunicadora.

“No va a pasar nada que tu no quieras”: Orrego a la periodista que lo denunció por acoso

Laura Daniela Murillo y Ricardo Orrego. (Foto: X / @BravaNewsco y @OrregoRicardo)

Laura Daniela Murillo confesó que luego del Mundial de Qatar 2022, Ricardo Orrego la buscó para darle un regalo y luego de decirle que “no va a pasar nada que tu no quieras” la llevó a su oficina, le dijo siéntate y cerró la puerta. “Él sacó un chocolate que había traído de por allá y como un detallito de un camellito. Entonces, me lo puso en la mano, me tocaba la mano: ‘Mira lo que te traje. Es que es un detallito pensando en tí’“.

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Laura Murillo denunció lo que Ricardo Orrego le pidió para ayudarla a quedarse en ‘Blu Radio’

“Él me decía: ‘Si tú quieres, te puedo ayudar, pero hay cosas más allá‘. Eso fue en la oficina ese mismo día. ‘Un regalito, una salidita, un besito, no sé que’. Pues ahí esa conversación la evitaba y la paré. Dije no, me tengo que ir (…) Ese día cuando me fui a despedir, me levanté y le dije muchas gracias. Me cogió de la cintura, me abrazó y me dijo: ‘Ay, hueles muy rico. Tienes una cara divina, tienes una boca deliciosa’. Me abrazó y le sentí la cara acá. Me retiré porque obvio me sentía incomdo más allá de ser Ricardo Orrego pues con lo que estaba haciendo”, confesó Laura Murillo.

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Laura Murillo, ex practicante de Blu Radio, denuncia que durante su práctica profesional vivió acoso diario, tanto en persona como a través de Instagram, por parte del entonces presentador de Blu Radio y Caracol Noticias, Ricardo Orrego. pic.twitter.com/Yc0TIQOyEt — BRAVA NEWS (@BravaNewsco) July 21, 2026

En síntesis

Laura Daniela Murillo denunció por acoso al periodista Ricardo Orrego en Blu Radio .

denunció por acoso al periodista en . La practicante de 21 años reveló chats de WhatsApp a la cuenta BRAVA NEWS .

reveló chats de a la cuenta . Ricardo Orrego le pidió un beso para ayudarla tras el Mundial de Qatar 2022.