El salario que tendría Reinaldo Rueda en su regreso a la Selección de Ecuador

Ponen a Reinaldo Rueda de regreso en la Selecció de Ecuador luego del Mundial tras más de una década ¿cobrará una millonada?

La salida de Sebastián Beccacece de la Selección de Ecuador luego del Mundial 2026 es casi un hecho. Uno de los candidatos que trascendió podría llegar es Reinaldo Rueda ¿cuánto ganaría?

En su último paso profesional, Reinaldo Rueda dirigía a la Selección de Honduras, cobrando según reportes extraoficiales cerca de 500 mil dólares al año. Esto representa casi 1/5 de lo que cobra Beccacece en la Selección de Ecuador.

En Ecuador cobraría al menos 2 millones de dólares, esto basado en los salarios que cobraron Félix Sánchez Bas, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, los tres últimos DTs que tuvo la ‘Tri’.

Reinaldo Rueda marcaría su regreso a la Selección de Ecuador luego de 12 años, el colombiano nos clasificó al Mundial 2014 sin embargo también cayó eliminado en fase de grupos.

Su experiencia en selecciones también lo llevó a dirigir a Honduras y Colombia, a nivel de clubes ganó todo con Atlético Nacional, incluyendo la Copa Libertadores de América.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece ha dirigido a la Selección de Ecuador en un total de 22 partidos. Ganando 8 encuentros, empatando 12 y perdiendo 2. No obstante, de esos 12 empates, 8 fueron por 0 a 0. Por lo cual, su equipo casi no tiene gol y es muy cuestionado.

Publicidad

Reinaldo Rueda dirigió a Ecuador en el Mundial 2014. Foto: Getty.

En resumen