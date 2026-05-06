David Ospina dejaría Atlético Nacional por campeón de Libertadores

El histórico David Ospina tendría chances de salir de Atlético Nacional por otro grande de América según reportes de prensa.

Otra de las grandes dudas que tiene Atlético Nacional para el siguiente mercado de fichajes es el futuro de David Ospina. El arquero colombiano no está fijo en el ‘Verdolaga’ mientras hay rumores de una posible salida a otro campeón de la Copa Libertadores.

Según rumores desde Uruguay, Nacional de la primera división habría contactado a David Ospina para el segundo semestre El experimentado arquero podría salir dejando ingresos económicos al club.

Pese a las versiones que rápidamente se habrían viralizado, desde el club charrúa descartan haber tenido contactos con el arquero de 37 años de edad. David Ospina tiene contrato vigente hasta diciembre.

La decisión del club de definir las salidas dependerá también de cómo cierre Atlético Nacional los play offs de la Liga BetPlay. David Ospina ha atajado en 10 partidos este semestre.

Antes de su vuelta a Atlético Nacional, David Ospina tuvo sondeos de la MLS y del fútbol de Arabia Saudita, dónde ya estuvo en el Al Nassr durante dos temporadas.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

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David Ospina es convocado aún a la Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen