David Ospina se refirió a la visita de Messi a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional

Inter Miami de Lionel Andrés Messi sigue adelante con una pretemporada donde tras la derrota en Perú, hay que pensar poco a poco en el encuentro por Colombia. Atlético Nacional de Medellín será el siguiente oponente del vigente campeón de la MLS en su preparación para un año ni mucho menos menor para La Pulga. David Ospina, mítico arquero de la selección colombiana y baluarte del equipo verdolaga, se refirió a una nueva visita del argentino a territorio cafetero. Fiesta total.

31 de enero es la fecha donde Inter Miami visitará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Un encuentro amistoso calificado como ´El partido de la historia’ y donde Messi tendrá la posibilidad de retornar a Colombia tras algunos años. Recordemos que más de una década atrás disputó en Medellín un amistoso junto a leyendas de la talla de Carlos el pibe Valderrama o James Rodríguez. David Ospina se muestra tajante.

“Es muy importante para nuestro país tener a un rival lleno de figuras como Inter Miami. Esperamos sacarle el mayor provecho al partido. Sabemos lo que significa Messi. He tenido a oportunidad de enfrentarlo muchas veces. Esperamos que sea una fiesta. Los invitamos a todos el 31 de enero a disfrutar de esta fiesta. Esperamos sacarle el mayor de los provechos al partido”, reflexiones del portero cafetero en las redes sociales de ´El partido de la historia’. Es uno de los delanteros a los que más enfrentó en su carrera.

Si nada se tuerce será el último partido de Messi en territorio cafetero. No jugará más procesos de Eliminatoria con Argentina gracias a que la edición del 2030 pasará por tierras Albicelestes. A esto se le suma la edad de La Pulga y su cercanía al retiro en comparación al inicio de su carrera. Solo que Inter Miami juegue Libertadores, como se ha rumoreado en las últimas semanas, podría traerle de vuelta a tierras cafeteras.

El encuentro llega en un contexto donde Atlético Nacional ya disputa partidos oficiales. El equipo verdolaga suma un total de 3 unidades después de su victoria por 4 a 0 frente a Boyacá Chicó en un estadio Atanasio Girardot que ya se espera por la visita de Messi. Será un nuevo compromiso para Inter Miami en cuanto a su pretemporada se refiere y donde todavía restará después la visita a Barcelona de Ecuador en Guayaquil. Se espera por mejores resultados que el visto en Perú frente a Alianza Lima.

¿Cuándo arranca la defensa de la MLS para Messi?

Todo tendrá lugar el día 22 de febrero en la ciudad de Los Ángeles frente a LAFC. Será ahí cuando Inter Miami de Javier Mascherano y Lionel Andrés Messi inicie una temporada cargada de objetivos y retos en el plano tanto nacional como continental. Las Garzas no tendrán eso sí su primer partido como local hasta el mes de abril frente al Austin. No nos olvidemos que en la presente temporada disputarán igualmente la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Messi se alista para un semestre donde en apenas tres meses tendrá que acumular, producto del calendario mundialista, una cantidad de partidos similar a la de 5 o 6 meses. La MLS iniciará el 22 de febrero y hasta el 25 de mayo producto de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Tras ello y el 23 de julio, Las Garzas retomarán la actividad frente a Chicago en la ciudad de Miami.

Datos claves

Inter Miami visitará a Atlético Nacional el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

visitará a el en el estadio Atanasio Girardot. Lionel Andrés Messi debutará en la temporada de la MLS el 22 de febrero ante LAFC.

debutará en la temporada de la el ante LAFC. El equipo de David Ospina llega al amistoso tras vencer 4-0 al club Boyacá Chicó.

