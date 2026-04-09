David Ospina le mete presión a Colombia en el Mundial 2026: “Queremos títulos”

David Ospina rompe el silencio alrededor de su presencia en el Mundial 2026. En tiempos donde tanto se debate si debe o no formar parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo, el arquero de Atlético Nacional fue claro sobre los retos de Colombia en Norteamérica. Afirma que ha llegado la hora de buscar títulos para una generación a la que ve preparada en todos los sentidos.

“Siempre pensamos así. Nosotros pensamos en eso. Yo creo que ya tuvimos la oportunidad de jugar una final en la Copa América, ya sería la segunda, la primera se ganó; ahora tuvimos esa oportunidad en esta generación de poder llegar a esa final, estuvimos muy cerca y ahora la expectativa y la mentalidad siempre está en eso: en buscar títulos, en seguir haciendo las cosas bien”, empezaba Ospina en charla con Si Era Gol. No duda de que es el siguiente paso de esta camada.

La derrota ante Argentina en la final de la Copa América 2024, entiende, solo debe servir como combustible para el siguiente paso en la expansión de los éxitos de esta generación: “Tenemos una generación joven, que quiere hacer las cosas bien, con jugadores de experiencia, de la mano de un gran cuerpo técnico; entonces esperamos aprovechar esta linda oportunidad, darnos esa alegría, darle una alegría a nuestro país. Queremos títulos”.

Colombia tendrá rivales de peso a corto plazo en el Mundial. Uzbekistán, la Portugal de Cristiano Ronaldo o un Congo lleno de nacionalizados son los primeros pasos para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Se necesita la primera plaza para evitar choques de peso en fases de eliminación directa como Francia, Inglaterra o Croacia. Ospina no teme a lo que viene por delante, ni tampoco a las críticas sobre su nivel en el fútbol colombiano.

Ospina confía en que Colombia levantará titulos más pronto que tarde: GETTY

“Uno mismo sabe y la conciencia queda tranquila desde que uno haga su trabajo, desde que trate de hacer las cosas de una manera positiva, desde que trate de dar ese ejemplo; eso es lo que siempre me ha dejado a mí tranquilo. Que en los equipos en los que he estado siempre he dado el 100% o un poco más para dejar mi trabajo como siempre lo he querido, para que la gente te reconozca por eso”, analizaba igualmente el guardameta. Ahora mismo compite con nombres como Kevin Mier o Devis Vásquez para integrar la lista.

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Ospina, a por el récord de más Mundiales con Colombia

En caso de pisar Norteamérica, Ospina igualará a Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Faryd Mondragón como los únicos tres colombianos que jugaron tres ediciones distintas de una Copa del Mundo. El récord de partidos lo tiene el ex-Real Madrid con un total de 10 encuentros encima. David sueña y asegura que aportará desde el lugar que le toque.

“Es un orgullo. Vestir la camiseta de mi país siempre ha sido motivo de felicidad. Siempre trato de dar lo máximo, de representar a mi país, de dejar nuestro país en alto”, más reflexiones del portero de Atlético Nacional en las últimas horas. Camilo Vargas y Álvaro Montero, salvo giro de 180 grados, apuntan a ser los otros convocados por Néstor Lorenzo para dicha demarcación.

Datos claves

David Ospina igualaría el récord de tres Mundiales jugados con Colombia si asiste al torneo.

igualaría el récord de Mundiales jugados con Colombia si asiste al torneo. El portero de Atlético Nacional aseguró que la selección colombiana tiene la meta de ganar títulos .

aseguró que la selección colombiana tiene la meta de ganar . Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y Congo en la fase de grupos del Mundial.