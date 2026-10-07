OFICIAL: La Selección Colombia ya tiene rival para jugar en noviembre

La Selección Colombia jugará contra este rival en sus próximos dos partidos de la fecha FIFA de noviembre.

Se terminó la fecha FIFA, pero Colombia ya tiene definido con qué otra selección jugará antes de terminar la temporada 2026. El equipo de Néstor Lorenzo no tuvo el mejor rendimiento en este parón FIFA y ahora buscará mejorar la cara ante este rival.

La misma Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el próximo rival contra el que jugará el equipo de Néstor Lorenzo es la Selección de Chile. Los dos amistosos del mes de noviembre se jugarían contra ‘La Roja’ siguiendo esta lógica de partidos contra equipos sudamericanos.

En la misma página de la Federación Colombiana de Fútbol se detalla que la Selección Colombia se medirá a Chile en dos partidos en noviembre. Uno se jugaría en el país cafetero y el otro en Chile, en una serie que también tiene un objetivo benéfico.

Se buscaría que el primer partido contra Chile se juegue en Cali y se done dinero para las víctimas afectadas por el terremoto. Ya la FCF anunció que estos partidos se van a realizar desde el mes de septiembre, por lo cual, no habría otro rival en mente.

Colombia estuvo jugando con Paraguay y otros rivales en estos amistosos. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia termina con estos partidos su calendario de 2026 y se prepara ya para lo que será 2027. Donde también, el equipo de todos jugará por las Eliminatorias Sudamericanas. Néstor Lorenzo también lleva un proceso de recambio en Colombia.

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¿Cuándo jugaría la Selección Colombia vs Chile?

Según el calendario oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la Selección Colombia jugará contra Chile el 13 de noviembre en Cali, y posteriormente el partido de visitante sería el 19 de noviembre. Aún resta por confirmar estas fechas y los horarios.

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