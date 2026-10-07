Padre de James Rodríguez ayudó a un jugador de Colombia para que llegue a la Selección

Uno de los jugadores de la Selección Colombia revela que recibió ayuda del padre de James Rodríguez en su carrera.

Entre los nuevos convocados de la Selección Colombia apareció un jugador que recibió una ayuda clave de Wilson James Rodríguez, padre del propio James, que tuvo un papel importante en su llegada a uno de los clubes que marcó el inicio de su camino.

El propio Arcila contó cómo se dio aquella oportunidad y recordó la intervención del padre de James. “Una veeduría del papá de James Rodríguez me escogió entre unos jugadores ahí en Honda, Tolima y me llevó a Envigado”, reveló el mediocampista, dejando en claro que Wilson James Rodríguez fue quien se fijó en él y terminó impulsando su llegada al fútbol de mayor nivel.

En ese momento, Arcila jugaba en Honda, Tolima, dentro de las categorías inferiores y todavía estaba dando sus primeros pasos. Sus actuaciones llamaron la atención de Wilson James Rodríguez, quien estuvo presente en una de esas veedurías y decidió llevarlo a Envigado para que pudiera continuar con su formación.

La historia tiene un detalle todavía más llamativo: Envigado también fue el club en el que James Rodríguez comenzó a hacerse conocido antes de dar el salto al fútbol argentino con Banfield. Años después, otro jugador descubierto en ese entorno terminó siguiendo un camino similar y ahora comparte vestuario con James en la Selección Colombia.

Arcila fue, además, uno de los jugadores que dejó buenas sensaciones durante esta fecha FIFA con Colombia. El mediocampista viene destacando con León y su rendimiento en estos partidos le abrió todavía más espacio dentro del proceso de Néstor Lorenzo y, todo apunta a que volverá a estar en la convocatoria de noviembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

Ahora Colombia tendrá que esperar hasta la fecha FIFA de noviembre, cuando disputará dos nuevos amistosos. Hasta ahora se hablan de Ecuador, Chile, Panamá, como posibles rivales.

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