Lo que necesita ahora Barcelona para clasificar a 8vos de Copa Libertadores

Barcelona ganó a Boca Juniors, Cruzeiro y U. Católica empataron y hay tres escenarios que meten a los amarillos en 8vos de Copa Libertadores.

Barcelona SC cumplió su deber en la cuarta fecha de la Copa Libertadores y ganó a Boca Juniors en el torneo local, tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro, hay algunas posibilidades remotas pero posibles para la clasificación de los amarillos.

Cualquier escenario requiere sí o sí una condición: que Barcelona gane sus dos partidos, ambos de visita contra Cruzeiro y U.Católica. Si Barcelona tropieza, resigna opciones de meterse a 8vos y tendrá que sacar cuentas para al menos ir a Copa Sudamericana.

A Barcelona le vendría bien que haya un claro ganador en el grupo, y al ya haber jugado sus dos partidos contra Boca, le conviene que los argentinos ganen sus dos partidos finales para sumar 12 puntos y Barcelona clasifique segundo con 9 unidades.

El segundo escenario tiene a Barcelona ganando sus dos partidos, y a Boca empatando contra chilenos y brasileños, eso pondría a Barcelona con 9 unidades y al resto con 8puntos..

Una victoria y un empate en las dos últimas fechas pondría a Barcelona al menos con posibilidades reales para seguir en carrera internacional en Copa Sudamericana.

El fixture que le queda a Barcelona en esta Copa Libertadores

Barcelona SC jugará dos partidos finales en la fase de grupos de Copa Libertadores, los mismos que puedes seguir por Disney+

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U. Católica vs. Barcelona – 21 de mayo.

Cruzeiro vs. Barcelona – 28 de mayo.

Barcelona perdió de local contra Cruzeiro y U. Católica.

En resumen

Barcelona SC necesita ganar sus dos partidos de visita contra Cruzeiro y U. Católica .

necesita ganar sus dos partidos de visita contra y . El club clasificaría segundo con 9 unidades si Boca Juniors gana sus dos encuentros finales.

si gana sus dos encuentros finales. Una victoria y un empate asegurarían a Barcelona SC opciones para jugar la Copa Sudamericana.