El viral hincha de River Plate que festejó la derrota de Boca desde el Monumental

La victoria de Barcelona ante Boca Juniors tuvo la presencia de un hincha de River Plate en el estadio Monumental.

Pasan las horas luego de la victoria de Barcelona ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y trascienden más imágenes y momentos. Ahora en redes sociales se hizo viral el festejo de un hincha de River Plate desde el Monumental.

Las cámaras captaron a un aficionado con la chaqueta de River Plate festejando el gol de Barcelona, con gestos obscenos para algunos. El aficionado lanzaba cánticos, frases e insultos a los hinchas de Boca presentes en el Monumental.

Como era de esperarse, River Plate estuvo ‘presente’ con otros mensajes y pancartas. Las cámaras también captaron a un grupo de hinchas con las palabras “Que en paz descanse” y la fecha de 9 de diciembre del 2018, haciendo referencia a la Copa Libertadores que River le ganó a Boca.

El fixture que le queda a Barcelona en esta Copa Libertadores

Barcelona SC jugará dos partidos finales en la fase de grupos de Copa Libertadores, los mismos que puedes seguir por Disney+

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U. Católica vs. Barcelona – 21 de mayo.

Cruzeiro vs. Barcelona – 28 de mayo.

En resumen