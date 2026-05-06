El viral hincha de River Plate que festejó la derrota de Boca desde el Monumental

Pasan las horas luego de la victoria de Barcelona ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y trascienden más imágenes y momentos. Ahora en redes sociales se hizo viral el festejo de un hincha de River Plate desde el Monumental.
Las cámaras captaron a un aficionado con la chaqueta de River Plate festejando el gol de Barcelona, con gestos obscenos para algunos. El aficionado lanzaba cánticos, frases e insultos a los hinchas de Boca presentes en el Monumental.
Como era de esperarse, River Plate estuvo ‘presente’ con otros mensajes y pancartas. Las cámaras también captaron a un grupo de hinchas con las palabras “Que en paz descanse” y la fecha de 9 de diciembre del 2018, haciendo referencia a la Copa Libertadores que River le ganó a Boca.
El fixture que le queda a Barcelona en esta Copa Libertadores
Barcelona SC jugará dos partidos finales en la fase de grupos de Copa Libertadores, los mismos que puedes seguir por Disney+
- U. Católica vs. Barcelona – 21 de mayo.
- Cruzeiro vs. Barcelona – 28 de mayo.
Leandro Paredes lanzó mensaje a César Farías tras la victoria de Barcelona contra Boca Juniors
En resumen
- Un hincha de River Plate fue captado en el Monumental festejando el gol de Barcelona.
- El aficionado lanzó insultos y realizó gestos a los seguidores de Boca Juniors presentes.
- Un grupo de hinchas mostró pancartas con la fecha 9 de diciembre del 2018 tras la victoria.