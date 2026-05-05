Leandro Paredes, el volante campeón del Mundo con Argentina, lanzó un recado a César Farías tras la victoria de Barcelona vs. Boca Juniors.

Barcelona SC dio la sorpresa y le ganó a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores y el encuentro que ya tenía polémicas, expulsiones y más, tuvo un cruce post partido. Leandro Paredes tuvo un roce con César Farías y el entrenador de Barcelona le respondió.

En medio del encuentro, hubo un cruce de palabras entre el DT venezolano y el volante argentino, al ser preguntado por esto luego del partido por las cámaras de Fox Sports, Paredes dijo: “No sé qué me dijo Farías (DT de Barcelona SC), tengo mucho respeto yo, no hablo antes ni después, me debe conocer de algún lado, no sé quién es, así que no importa”.

Para muchos estas palabras fueron una forma de desescalar lo sucedido mientras que para otros fue una muestra de soberbia del volante referente de Boca y campeón del Mundo en Qatar 2022.

Otros apuntaron a que la discusión arrancó luego de que Leandro Paredes le dijera al asistente de Farías de forma irónica: “¿No quieres jugar un ratito?” cuando hablaban con el árbitro.

“Lamentablemente no pudimos convertir, creamos bastantes oportunidades claras para hacerlo, pero bueno, si no lo hacés, el rival juega”, dijo sobre el partido.

LA REACCIÓN DE LEANDRO PAREDES CON EL ASISTENTE EN BOCA VS. BARCELONA 👀#Libertadores pic.twitter.com/LTdjoQuwg5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 6, 2026

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El fixture que le queda a Barcelona en esta Copa Libertadores

Barcelona SC jugará dos partidos finales en la fase de grupos de Copa Libertadores, los mismos que puedes seguir por Disney+

U. Católica vs. Barcelona – 21 de mayo.

Cruzeiro vs. Barcelona – 28 de mayo.

En resumen

César Farías tuvo un cruce verbal con el volante Leandro Paredes tras vencer a Boca Juniors.

tuvo un cruce verbal con el volante tras vencer a Boca Juniors. El mediocampista Leandro Paredes declaró ante Fox Sports desconocer la identidad del entrenador de Barcelona.

declaró ante Fox Sports desconocer la identidad del entrenador de Barcelona. La discusión inició tras un comentario irónico del argentino al asistente técnico de César Farías.