América de Cali vs Tigre HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

América de Cali enfrentará a Tigre por la Copa Sudamericana y estos son los canales para ver el encuentro.

América de Cali enfrentará a Tigre por la Copa Sudamericana en un partido clave para que los colombianos aseguren su cupo a la siguiente fase del torneo y de una vez también puedan eliminar a Tigre. Los ‘Diablos Rojos’ cierran este torneo con dos partidos como locales.

¿Qué canal pasa América de Cali vs Tigre?

El partido de América de Cali vs Tigre por la Copa Sudamericana comenzará desde las 21H00 (CO) 23H00 (ARG) y se podrá ver por:

DGO y DSports

América de Cali se ubica en la segunda posición de su grupo y una victoria no solo le daría el primer lugar de su zona, sino que también automáticamente se metería a la siguiente ronda del torneo. Aún debería determinar si es a 8vos o jugará una ronda previa antes.

América de Cali perdió contra Tigre en la Copa Sudamericana. (Foto: @Americadecali)

Por otro lado, Tigre necesita una victoria para seguir vivo en la Copa Sudamericana, cualquier otro resultado lo dejaría eliminado del torneo. El equipo argentino llegó con grandes expectativas a este torneo, pero se puede despedir muy rápido.

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La tabla de posiciones del grupo A en la Copa Sudamericana

Así va la tabla de posiciones del grupo A en la Copa Sudamericana: