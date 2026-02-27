Liverpool, a punto de darle un golpe a Luis Díaz: Negocian con uno de sus mejores amigos en Bayern

En Bayern Múnich pocas cosas pueden dañar el excelente ambiente laboral que tienen, y una de esas la dio a conocer una de las fuentes más confiables en noticias del mercado. Liverpool está a punto de de darle un golpe a Luis Díaz porque negocian con uno de sus mejores amigos en el equipo alemán.

‘Lucho’ Díaz ha tenido cero problemas de adaptación en Bayern Múnich y en los primeros 33 partidos no solo ha logrado 19 goles y 15 asistencias, también formó con Harry Kane y Michael Olise el mejor trío de ataque de la actualidad en las 10 ligas más importantes de Europa con 75 contribuciones de gol.

El entorno de uno de ellos, ya negocia con Liverpool. ¡Oh, oh! A la hora de ser considerados como uno de los más acertados en los rumores del mercado que se terminan dado, la cuenta de X ‘indykaila News’, con más de 707.000 usuarios, da un paso al frente. ¿Le confirmarán a Luis Díaz la mala noticia?

Uno de los mejores amigos de Luis Díaz en Bayern negocia con Liverpool

Luis Diaz Michael Olise celebrando un gol en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Exclusivo. Nuestra fuente de alto nivel en Liverpool FC nos ha proporcionado información de que el club está en conversaciones con los representantes de Michael Olise y activará la cláusula de liberación una vez que se acuerden los términos personales. El Liverpool quiere fichar a Michael Olise y Yan Diomande este verano”, publicó en X ‘indykaila News’.

Michael Olise interesa a Liverpool. (Foto: X / @indykaila)

ver también Bundesliga reconoce lo que Luis Díaz le hará al Dortmund y los hinchas reaccionan: “No puedes detenerlos”

La prueba que Luis Díaz y Michael Olise son amigos en Bayern Múnich

Michael Olise y Luis Diaz celebrando una victoria con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

No solo se hicieron virales por tener un saludo para celebrar, la relación de Michael Olise y Luis Díaz es tan cercana que el jugador que se encargó de ir por el balón y dárselo a ‘Lucho’ porque había anotado tres goles ante Hoffenheim fue el extremo fránces. Aquí solo se respira una buena amistad en la Bundesliga.

