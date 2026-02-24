Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

La Selección de Ecuador ha visto en los dos útlimos años a tres de sus cracks yendo a los gigantes de Europa, y ahora el Liverpool y PSG se pelean a otro de los titulares de la ‘Tri’, a vísperas del Mundial 2026.

Según el portal TeamTalk, Joel Ordóñez sigue en la lista de refuerzos del PSG, Liverpool y Chelsea, con los dos primeros siendo los más interesados. El defensa central ya estuvo cerca de salir del Club Brujas de Bélgica.

El precio de salida de Joel Ordóñez ronda los 50 millones de euros aunque el Brujas esperará hasta después del Mundial para venderlo. El Marsella estuvo cerca de ficharlo en enero pero el equipo se opuso.

No es la primera vez que estos gigantes de Europa se fijan en ecuatorianos, ya el Liverpool ofertó por Moisés Caicedo y estuvo sondeando a Nilson Angulo, mientras que el PSG contrató a William Pacho y también sondearon a Moisés Caicedo.

Joel Ordóñez es inamovible en su club tanto en Liga como en Champions, y ya lleva tres títulos domésticos en dos temporadas. En Ecuador a sus 21 años también es titular.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ha jugado en esta temporada un total de 27 partidos en Bélgica. El ecuatoriano lleva en cancha ya más de 2.000 minutos, siendo de lo más regular en cancha. Ahora el central tiene un valor de 28 millones de euros y se encamina a ser más caro tras el Mundial 2026.

