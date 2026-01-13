Cada vez se acerca el fin de la espera para James Rodríguez y su nuevo club, y es que el volante colombiano eligió dónde jugar y con esto desde la MLS alistan millones para el ex Real Madrid, Bayern Múnich, Everton entre otros.

Medios internacionales señalan que James Rodríguez decidió vivir en Florida, por lo que Orlando City será su nuevo destino. Su salario será de al menos 8 millones de dólares al año.

Esto reprenta más de lo que cobraba en México y en el Rayo Vallecano, su última experiencia en Europa. La cifra igual está lejos de lo que cobra Lionel Messi, con 20 millones de dólares para el argentino.

James Rodríguez recibió ofertas del Columbus Crew y del FC Austin, todos de Estados Unidos, pero la elección del colombiano de la ciudad dónde residir inclinó la balanza.

A James también lo habían vinculado de regreso a Club León y Sao Paulo, dos de sus ex clubes que en poco tiempo extrañaron la zurda del jugador. El enganche quiere llegar con minutos a la Selección de Colombia y Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X confirmó que en la fecha FIFA de marzo jugarán ante Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y contra Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. Seguramente, para esos dos encuentros estará convocado James Rodríguez.

James Rodríguez – Club León. Foto: Getty.

