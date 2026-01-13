Es tendencia:
Los millones que le pagarán a James Rodríguez para irse a la MLS

James Rodríguez será nuevo jugador de la MLS y con dos equipos en la 'pole' position ya revelan el millonario salario que tendrá.

Por Gustavo Dávila

El millonario salario de James Rodríguez en la MLS ¿parecido a Messi? Foto: Getty
Cada vez se acerca el fin de la espera para James Rodríguez y su nuevo club, y es que el volante colombiano eligió dónde jugar y con esto desde la MLS alistan millones para el ex Real Madrid, Bayern Múnich, Everton entre otros.

Medios internacionales señalan que James Rodríguez decidió vivir en Florida, por lo que Orlando City será su nuevo destino. Su salario será de al menos 8 millones de dólares al año.

Esto reprenta más de lo que cobraba en México y en el Rayo Vallecano, su última experiencia en Europa. La cifra igual está lejos de lo que cobra Lionel Messi, con 20 millones de dólares para el argentino.

James Rodríguez recibió ofertas del Columbus Crew y del FC Austin, todos de Estados Unidos, pero la elección del colombiano de la ciudad dónde residir inclinó la balanza.

A James también lo habían vinculado de regreso a Club León y Sao Paulo, dos de sus ex clubes que en poco tiempo extrañaron la zurda del jugador. El enganche quiere llegar con minutos a la Selección de Colombia y Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X confirmó que en la fecha FIFA de marzo jugarán ante Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y contra Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. Seguramente, para esos dos encuentros estará convocado James Rodríguez.

James Rodríguez – Club León. Foto: Getty.

En resumen

  • James Rodríguez jugará en el Orlando City de la MLS tras elegir residir en Florida.
  • El volante colombiano percibirá un salario anual de al menos 8 millones de dólares en EE.UU.
  • James Rodríguez rechazó ofertas de Columbus Crew, FC Austin, Club León y Sao Paulo.
