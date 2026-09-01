Los primeros jugadores que son dudas para seguir en Millonarios tras la salida de Fabián Bustos

Los primeros jugadores que asoman para dejar Millonarios, tras la salida de Bustos. El club vive un momento de inestabilidad.

Fabián Bustos deja Millonarios en un contexto muy raro, por el momento del equipo y por los partidos que se le vienen. El DT apenas pudo traer algunos fichajes en esta ventana, pero ahora mismo todo es una duda sobre cómo seguirá el equipo.

Los primeros jugadores que pueden dejar Millonarios tras la salida de Bustos

Tras la salida de Fabián Bustos, algunos jugadores que él mismo llevó a Millonarios como es el caso de Javier Burrai y Leonai Souza ahora aparecen el radar de salidas del club. Fueron pedidos exclusivos del DT y con un nuevo entrenador todo puede cambiar, además que con el mismo Bustos ya su nivel era cuestionado.

De los dos, el que menos minutos viene sumando es Leonai Souza, que apenas supera los 100 en este semestre, repartidos en 3 partidos. El brasileño era de confianza para el ‘Toro’ en Barcelona SC, y por ese conocimiento que tenía de él, lo llevó al club.

Burrai llegó a Millonarios pedido por Bustos. (Foto: @MillosFCoficial)

En el caso de Burrai se ve un poco más complicada una posible salida a finales de año, porque el portero viene “rindiendo” y también tiene contrato hasta mediados de 2027. El arquero argentino es titular y lo seguirá siendo hasta que llegue un nuevo DT.

El puesto de Millonarios en la Liga Colombiana

Bustos se va dejando a Millonarios en el puesto 5 de la tabla de posiciones de la Liga colombiana. El equipo está a 6 puntos del liderato con un partido menos. A la directiva no le terminó de gustar el juego de su equipo, y ahora Alberto Gamero suena como reemplazo.

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