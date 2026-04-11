¿Se suma ESPN y Disney+? Los canales que pasarán el Mundial 2026 en Colombia

Los aficionados de la Selección Colombia recibieron una noticia que lo podrá cambiar todo para ver el Mundial 2026. Ahora se suma una nueva alternativa a la televisión y a los canales tradicionales que pasan el torneo para el territorio nacional.

¿ESPN y Disney+ pasarán el Mundial 2026 en Colombia?

De acuerdo a la revelación de Marca y otros medios de comunicación, ESPN (en Disney+) transmitirá 30 partidos del Mundial 2026. Siendo una sorpresa total para los aficionados colombianos, puesto que, se harían transmisiones con el talento argentino y local.

Los canales que pasarán el Mundial 2026 en Colombia

Los aficionados de la Selección Colombia podrán ver los partidos del Mundial en las siguientes 4 alternativas:

DSports y DGO : Todos los partidos

: Todos los partidos Win Sports : 25 partidos

: 25 partidos Gol Caracol (junto a RCN): 35 partidos

(junto a RCN): 35 partidos Espn y Disney+: 30 partidos (por confirmar)

De momento, así está el panorama para ver el Mundial 2026 en Colombia por televisión. No se descarta alguna alianza entre las cadenas para tener un paquete más importantes de partidos.

Serán 30 partidos por esta plataforma. (Foto: Captura de pantalla)

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El calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Así está el calendario de la Selección Colombia para el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs RD Congo (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)