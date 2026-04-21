La Selección de Curazao, a priori, parece ser la más “débil” del grupo E del Mundial 2026, donde se enfrenta a Costa de Marfil, Ecuador y Alemania. Además, el equipo tuvo que cambiar de DT, tras la salida de Dick Advocaat, que se tuvo que marchar por problemas familiares.

En medio de todo ese contexto, el nuevo entrenador, Fred Rutten, le mandó un mensaje de advertencia a todos los rivales que enfrentará su equipo en la Copa del Mundo. ” Espero, y también deseo, que podamos dar la sorpresa en la Copa del Mundo. Nuestro deseo, ante todo, es sorprender al mundo, hacer lo que nadie espera”, comentó el DT en AFP.

Además, esta intención de ser la sorpresa, también llegó con un mensaje para sus rivales: “Nuestros rivales no son precisamente los más débiles… Pero aun así, sucede que una vez por década, o una vez cada cuatro años, un país pequeño da la sorpresa. Hace cuatro años, Arabia Saudita venció a Argentina“, agregó el entrenador muy seguro de su equipo.

Es el primer mundial de su historia para Curazao, por lo cual, son totalmente “nuevos” en este tipo de competencia, y es por eso que ahora tienen la “mejor camada de su historia”. Ahora Rutten buscará que el equipo pueda dar la talla en el debut ante Alemania y luego ante Ecuador.

Rutten debutó con Curazao hace poco. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador también llega a este Mundial de 2026 con un cártel de “favorito”. Puesto que, tiene entre sus jugadores a figuras que destacan en Europa como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y William Pacho. Por lo cual, es incluso candidato a pelear por el primer lugar del grupo.

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¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador ante Curazao?

La Selección de Ecuador jugará el segundo partido del grupo ante Curazao, un encuentro visagra para ambas selecciones, tras los debuts ante Costa de Marfil y Alemania respectivamente:

Ecuador vs Curazao (20 de junio)

El calendario completo de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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En síntesis: