Puro lujo en La Bombonera. Mira la espectacular jugada 'maradoniana' de Sebastián Villa con Boca que le da la vuelta al mundo. ¡Video!

El nombre de Sebastián Villa no para de estar de moda en el mundo Boca. No solo viene de ser la gran figura del título en la final de la Copa Sudamericana 2026, ahora sorprendió con una jugada ‘maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo.

¡Y no es por exagerar! Villa tuvo que remar en la segunda etapa del entrenador Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors porque perdió el puesto como titular con una de las joyas del equipo Xeneize, Leonel Flores. Esperó con paciencia su momento y la está rompiendo todita.

Sebastián Villa venía de ser la figura de la victoria 2-0 de Boca contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana con una asistencia y una actuación de 8.1 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. El siguiente desafío para el extremo colombiano fue el partido contra Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y, como viene siendo tendencia, no le quedó grande.

La jugada ‘maradoniana’ de Sebastián Villa que le da la vuelta al mundo

Villa en Boca vs. Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

Boca Juniors le ganaba 1-0 a Independiente Rivadavia cuando Villa recibió el balón entrando al área rival. ¿Nervios? No, nada que ver. Al mejor estilo del mítico Diego Maradona enganchó y un contricante siguió de largo. Luego, el extremo amagó a dar un remate y con dos toques dejó a otro defensor en el camino. De no ser por la intervención del arquero Emmanuel Gómez, la jugada ‘maradoniana’ del jugador colombiano terminaba en gol. ¡Video!

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El técnico de Boca Juniors no dudó y elogió a Sebastián Villa

“Sebastián ha crecido muchísimo, es un jugador de jerarquía, es un jugador que en el uno contra uno nosotros sabíamos que hace diferencia. En los partidos importantes siempre aparece y ahora está teniendo un nivel muy bueno. Creo que el equipo está teniendo un nivel bueno, y cuando el equipo funciona o cuando hay un funcionamiento colectivo, siempre resaltan las individualidades. Tiene que seguir, sabe que no hay que aflojar porque en su momento cuando creí que estaba Leo (Flores), jugaba Leo, pero siempre hay una competencia en este grupo, en los puestos, y eso creo que hace que los rendimientos estén un poco más elevados. En el caso de Sebastián, contento por él y esperemos que siga por ese camino”, afirmó Rodolfo Arrubarrena tras la victoria 2-0 de Boca a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de Argentina.

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