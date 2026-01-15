Sebastián Villa sigue sin definir su futuro para la temporada 2026, el extremo colombiano se bajó de ser posible refuerzo de River Plate pero desde el Medio Oriente lo llaman. El colombiano podría firmar el contrato de su vida en esta temporada.

Según TyC Sports, desde Arabia Saudita quieren a Sebastián Villa y harán una oferta formal. En caso de aceptar su salario sería cerca de los 2 millones de dólares al año.

El salario al ex Boca Juniors no es la única novedad económica ya que los equipos de esta liga, aunque el interesado no ha sido revelado, podría pagar los 12 millones de dólares que pide Independiente Rivadavia.

Otros equipos que pueden pagar esta cifra y que tienen un prestigio deportivo igual que River son Flamengo, Santos y Cruzeiro. Los tres gigantes de Brasil hicieron sondeos por el extremo.

Sebastián Villa tiene el deseo de jugar en River Plate e incluso está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas, sin embargo dependerá de que Independiente también baje el precio del jugador.

¿Cuánto cobraba Sebastián Villa en Boca Juniors?

Sebastián Villa cobraba cerca de un millón de dólares al año en Boca Juniors, en ese tiempo el futbolista era uno de los mejores jugadores del Xeneize antes de su salida por motivos extra deportivos.

Sebastián Villa sumó la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

