La Selección de Colombia podría tener un nuevo convocado en los siguientes amistosos, ya en el nuevo proceso de Néstor Lorenzo.

La Selección de Colombia está cerca de volver a la actividad con los amistosos de septiembre y octubre, y se conoce que el recambio del segundo proceso de Néstor Lorenzo tendría a algunos jugadores inéditos. Este miércoles se conoció uno de ellos.

Daniel Arcila de Club León de México sería considerado por la Selección Colombia, según el periodista Pipe Sierra. El jugador atraviesa una racha de goles en la Liga MX.

El ex Envigado lleva su segunda temporada en México y se acerca a los 30 partidos y lleva 6 goles en los últimos cinco partidos. El volante ofensivo se perfila para ser otra de las alternativas de recambio de James Rodríguez.

Los amistosos de septiembre marcarán el regreso del combinado nacional luego del Mundial, habrá cerca de dos semanas de fecha FIFA entre septiembre y octubre.

Mientras tanto la Selección de Colombia todavía están a la espera de definir a su nuevo asistente técnico y confirmar los rivales, con los rumores de Paraguay como otra posibilidad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de septiembre de 2026. Su primer partido amistoso confirmado tras su participación en el Mundial será contra México el sábado 26 de septiembre, las otras alternativas son Perú y Paraguay.

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Daniel Arcila – Club León. Foto: Getty

En resumen