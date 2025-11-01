La Copa Libertadores tendrá los ojos de toda Sudamérica puesta en su gran final de Lima, y hay dos jugadores colombianos que tendrán protagonismo especial. Además de Jorge Carrascal, otro de nuestros compatriotas podrán alzarse con el título de campeón de América.

Richard Ríos también podría tener su medalla de campeón si Palmeiras gana la final. El volante colombiano jugó hasta julio 2025 el certamen, completando su fase de grupos antes de dar el salto al Benfica de Portugal.

El reglamento sostiene que Ríos si sería considerado como campeón ya que disputó más de un partido. El seleccionado completó 5 compromisos en Copa y anotó 2 goles.

El que sí tendrá participación en la final es Jorge Carrascal, el volante central estará convocado para el duelo clave y alzaría el trofeo en el Monumental de Lima.

Richard Ríos ganó dos torneos estatales y una liga brasileña antes de dar el salto al Benfica. Curiosamente también jugó en Flamengo aunque en el club de Río de Janeiro no tuvo mucho protagonismo.

Richard Ríos – Palmeiras. Foto: Getty.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.