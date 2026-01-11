El drama de Roberto Baggio por su penal vs. Brasil: ”Una tragedia que todavía pesa”

Roberto Baggio construyó una carrera futbolística soñada por todos. Vistió, entre otros, las camisetas de la Fiorentina, AC Milan, Juventus e Inter de Milán. Además, como si fuera poco su paso por la Serie A, representó a Italia en tres Copas del Mundo. No obstante, le tocó transitar una situación que, reconocido por él mismo, aún lo trauma.

Se trata de aquel penal que ejecutó en la definición del Mundial de Estados Unidos 1994 frente a Brasil en el Rose Bowl de Los Angeles. El por entonces número 10 de la Vecchia Signora envió el balón por encima del larguero, decretando así la victoria para la Verdeamarela que, automáticamente, selló lo que fue su cuarto título global.

Al respecto de este episodio, el que se refirió con gran pesar fue el protagonista principal, en una conversación que mantuvo con el periódico La Gazzetta dello Sport: ”Lo habría dejado todo por ganar ese Mundial. Representé a Italia, era el objetivo que siempre perseguí. Mi último pensamiento antes de dormir era cómo ganar ese Mundial, quizás incluso marcando una chilena”.

Asimismo, si bien también fallaron Franco Baresi y Daniele Massaro, Roberto Baggio admitió la culpa que aún carga por la derrota de la Azzurra: ”Entonces sucedió como nunca lo habría imaginado y nunca lo olvidaré, a un paso de la meta. Pero fue la mayor decepción de mi carrera futbolística, una increíble tragedia personal. Todavía llevo ese peso dentro de mí”.

El momento inmediatamente posterior a la ejecución. La desazón de Roberto Baggio y la alegría de Cláudio Taffarel. Getty Images.

Por otro lado, consideró que mereció mucho más en los tres Mundiales que disputó, puesto que en cada uno de ellos fue eliminado por penales: por Argentina en la Semifinal de Italia 90, la mencionada anteriormente con Brasil en la Final de Estados Unidos 1994 y con el combinado local en los Cuartos de Final de Francia 1998. ”He jugado tres Mundiales, en Italia quedamos terceros, con seis victorias y un empate. He perdido tres Mundiales por penales: no es fácil de digerir”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Y para cerrar, contó los motivos por los que no participó de Corea – Japón 2002: “Esperaba ir, pero volví 77 días después de una lesión de ligamento cruzado, marcando dos goles. Jugué los tres partidos restantes de la temporada y un mes más antes del Mundial, y estuve bien. La excusa de Trapattoni fue que tenía miedo de lesionarme, pero le dije que si me lesionaba, dejaría de jugar. También le dije que era injusto, que no podía hacerme esto”.

ver también 2026, el año de la Copa del Mundo: curiosidades, novedades y otros datos a tener en cuenta

ver también El próximo paso de Qatar tras el Mundial 2022 y la Finalissima

El camino de Italia en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994

Tras clasificar agónicamente como uno de los mejores terceros en una fase de grupos mediocre (perdió 1 a 0 con Irlanda, le ganó 1 a 0 a Noruega y empató 1 a 1 con México), la Azzurra avanzó gracias a los goles salvadores de Baggio en los minutos finales contra Nigeria (1-0) y España (2-1), y su doblete ante Bulgaria en semifinales (2-1). Sin embargo, tras resistir 120 minutos de empate sin goles ante Brasil en la final, la heroica campaña culminó en decepción al caer en los penales por 3 a 2.

En síntesis

Roberto Baggio califica su penal fallado ante Brasil en 1994 como una tragedia personal.

Brasil ganó su cuarto título mundial tras la definición en el Rose Bowl de Los Ángeles.

Italia fue eliminada por penales en los tres Mundiales disputados por el delantero (1990-1998).