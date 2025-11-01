Jorge Carrascal podría ser campeón de Libertadores y tiene nuevo precio en Flamengo

Otro de los colombianos en el exterior que podría cerrar el año con un título es Jorge Carrascal, el volante central está en la final de Copa Libertadores con Flamengo. Su buen semestre también lo tiene con un nuevo valor de mercado muy revalorizado.

Jorge Carrascal llegó en agosto al Flamengo proveniente del Dinamo de Moscú, en ese entonces el colombiano estaba cotizado en 7 millones de dólares según TransferMrkt. Hoy Flamengo lo tiene tasado en al menos 14 millones de dólares.

Carrascal poco a poco se afianza en el Flamengo y fue uno de los puntos altos en la llave contra Racing por las semifinales de la Copa Libertadores. El ex River Plate fue justamente el autor del gol que metió a su club en la final.

En redes sociales, hinchas de River Plate pidieron su regreso al club tras la llave destacada contra la Academia, así mismo hinchas de Colombia pidieron que Lorenzo le de una oportunidad.

A nivel Selección, Carrascal ha sido convocado varias veces, y aunque tiene muchas chances de ir al Mundial 2026, dependerá de lo que demuestre de aquí hasta junio. Este 2025 apenas ha jugado 1 partido con la selección mayor.

Jorge Carrascal – Selección Colombia. Foto: Getty.

En Flamengo ha jugado 13 partidos, ha anotado 2 goles y ha asistido en 4 ocasiones. Su mejor temporada goleadora fue en Rusia con el Dinamo de Moscú 2024, anotando 8 goles y dando 5 asistencias en 35 partidos.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

