Richard Ríos es otro de los jugadores de la Selección de Colombia que debe definir su futuro pronto, el Benfica lo quiere vender y ofertas no le faltan. Desde el exterior dan a conocer el club que toma ventaja y en Colombia hay descontento.
Según portales de Arabia, el Al Ittihad de Arabia Saudita está en negociaciones avanzadas con el Benfica para el fichaje de Richard Ríos. El volante, hasta hace poco titular de la ‘Tri’, dejaría el fútbol de primer nivel para ir al Medio Oriente.
En lo económico hace sentido, el Al Ittihad podría pagar sin apuros los 40 millones de euros que pide el Benfica, y en salario podrían llegar hasta el doble de lo que cobra en el Benfica.
En lo deportivo apuntan a que salir de Europa a temprana edad afectaría sus posibilidades de ser convocado al equipo nacional, luego de un Mundial dónde perdió el puesto ante Gustavo Puerta.
AS Roma, Newcastle, Manchester United, Getafe son algunos de los otros equipos que tienen en carpeta a Richard Ríos. Las partes deben apurarse, el mercado cierra en Europa el 31 de agosto.
El valor de mercado de Richard Ríos
Ahora mismo, Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones y el volante colombiano puede todavía brillar en Europa, pero necesita volver a su mejor nivel, a ese que mostró en Palmeiras durante el Mundial de Clubes. Incluso perdió su lugar en la Selección Colombia.
Mientras Memphis Depay cobra 7 millones en Corinthians, el salario que tendría James Rodríguez
Richard Ríos – Selección de Colombia.
En resumen
- Richard Ríos estaría muy cerca de cerrar su incorporación a un sorpresivo club durante este mercado de pases de la temporada 2026.
- La decisión del mediocampista colombiano respondería a la garantía de un rol protagónico y titularidad absoluta en cancha, buscando sostener continuidad al más alto nivel.
- Un sector de hinchas de la ‘Tricolor’ cuestiona duramente la elección, al considerar que el futbolista tenía el nivel suficiente para desembarcar en un equipo de mayor peso mediático o europeo.