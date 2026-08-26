Richard Ríos podría cambiar de club pero a los hinchas no les gusta el equipo que se queda´ria con el volante colombiano.

Richard Ríos es otro de los jugadores de la Selección de Colombia que debe definir su futuro pronto, el Benfica lo quiere vender y ofertas no le faltan. Desde el exterior dan a conocer el club que toma ventaja y en Colombia hay descontento.

Según portales de Arabia, el Al Ittihad de Arabia Saudita está en negociaciones avanzadas con el Benfica para el fichaje de Richard Ríos. El volante, hasta hace poco titular de la ‘Tri’, dejaría el fútbol de primer nivel para ir al Medio Oriente.

En lo económico hace sentido, el Al Ittihad podría pagar sin apuros los 40 millones de euros que pide el Benfica, y en salario podrían llegar hasta el doble de lo que cobra en el Benfica.

En lo deportivo apuntan a que salir de Europa a temprana edad afectaría sus posibilidades de ser convocado al equipo nacional, luego de un Mundial dónde perdió el puesto ante Gustavo Puerta.

AS Roma, Newcastle, Manchester United, Getafe son algunos de los otros equipos que tienen en carpeta a Richard Ríos. Las partes deben apurarse, el mercado cierra en Europa el 31 de agosto.

El valor de mercado de Richard Ríos

Ahora mismo, Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones y el volante colombiano puede todavía brillar en Europa, pero necesita volver a su mejor nivel, a ese que mostró en Palmeiras durante el Mundial de Clubes. Incluso perdió su lugar en la Selección Colombia.

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Richard Ríos – Selección de Colombia.

En resumen