Toda Colombia indignada: La publicación de Minnesota United tras confirmarse que James está hospitalizado

Este jueves 2 de abril se reveló que James Rodríguez fue hospitalizado desde el pasado lunes en Minnesota, tras sufrir una importante deshidratación. El capitán de la Selección Colombia venía de jugar dos partidos con el equipo nacional en la fecha FIFA.

La FCF aclaró que esta deshidratación severa no responde a un problema deportivo ni a las lesiones que le jugador venía teniendo. Se trata de un problema aparte de su actividad profesional que llevó a que esté en observación las últimas 72 horas.

Sin embargo, para sorpresa de todos el Minnesota United ha “ignorado” el estado de salud de James. Es más, desde el lunes no habían dado detalles de que el jugador estuviera en un hospital. Además, tras confirmarse que estaba en observación, el club publicó detalles sobre su siguiente partido indignando así a los hinchas colombianos.

Si no fuera por el comunicado de la Federación Colombiana, esta hospitalización de James no se hubiera revelado hasta el partido que tiene que jugar el club este sábado, 4 de abril ante LA Galaxy.

La publicación del Minnesota después de que se revelara que James fue hospitalizado. (Captura de pantalla)

James Rodríguez es el jugador más importante que ha pasado por las filas de Minnesota en los últimos años. El jugador colombiano llegó con un contrato que solo apunta a sumar ritmo antes del Mundial 2026, y ahora con esta calamidad no volverá hasta el siguiente fin de semana.

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Los números de James en el Minnesota

En esta temporada con el Minnesota United, James Rodríguez ha jugado un total de 39 minutos, en 2 partidos. El 10 colombiano también se demoró en debutar por un tema de papeles y visado. Ahora debe recuperarse de esta molestia para sumar minutos de cara al Mundial 2026.

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