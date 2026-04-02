James Rodríguez fue hospitalizado: Federación Colombiana de Fútbol confirmó el delicado motivo

Cuando parecía que la falta de ritmo había sido la principal causa del mal nivel de James Rodríguez en la derrota de la Selección Colombia 3-1 ante Francia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el delicado motivo por el cual el ’10’ colombiano tuvo que ser hospitalizado tras el úlitmo partido amistoso de la ‘Tricolor’ en la fecha FIFA de marzo.

“La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez“, empezó diciendo el comunicado de la FCF para empezar a encontrar un motivo al rendimiendo del volante durante la caída contra Francia del 29 de marzo.

Luego, el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol señaló que “se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo“. ¿Y cuál fue el motivo?

James Rodríguez está hospitalizado: El delicado motivo lo confirmó la FCF

N’Golo Kanté y James Rodríguez en Francia vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

“Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas“, afirmó la FCF sobre el motivo por el cual James Rodríguez fue hospitalizado tras los 63 minutos que jugó ante Francia.

Así evoluciona el estado de salud de James Rodríguez tras ser hospitalizado

A pesar de que James presentó un cuadro de deshidratación severa, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que “afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante. El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución. Desde la FCF le deseamos a James una pronta y favorable recuperació”.

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