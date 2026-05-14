La confesión del DT de Minnesota tras la despedida de James: “Simplemente decepcionante”

Uno de esos amores pasajeros que dejaron huella… La historia de James Rodríguez con Minnesota United llegó a su fin después de 274 minutos en ocho partidos y el entrenador Cameron Knowles no pudo ocultar su frustración con una dura confesión tras la despedia del jugador colombiano.

James fue titular en la derrota 0-1 ante Colorado Rapids del 13 de mayo y volvió a demostrar por segundo partido consecutivo que el talento está intacto mientras toma cada vez más ritmo. En esta ocasión, el ’10’ no registró dos asistencias, pero sí estrelló un balón en el palo, y generó dos ocasiones que le dieron el puntapié inicial a la confesión de Knowles en la MLS.

“Simplemente decepcionante. Sabes, quieres que las oportunidades se concreten. Quieres crear oportunidades y ciertamente lo hicimos. Quieres pensar que fueron como nueve tiros desde dentro del área. Es una buena cifra y quieres poder convertirlos. Miras los goles esperados, sabes los momentos en que estuvimos en el último tercio del campo y en el área. Es simplemente decepcionante que no hayamos logrado que uno de esos tiros entrara”, confesó el DT de Minnesota United después del último partido de James Rodríguez con el equipo norteamericano.

El DT de Minnesota lo confesó todo tras la despedida de James

Knowles dirigió menos de seis meses a James. (Foto: Getty Images)

Cameron Knowles no solo quedó decepcionado por las opciones de gol que fallaron tras la despedida de James, también hubo espacio para el elogio con su confesión. “Se puede apreciar su capacidad de creación de oportunidades. Puede crear para sí mismo, tiene grandes momentos con el balón y en el último tercio del campo donde es capaz de crear para los demás, y obviamente lo vimos la otra noche con las dos asistencias. Tiene una calidad excepcional, pero más allá de su profesionalismo, su calidad y carácter en el vestuario también son verdaderamente excepcionales”, dijo el técnico de Minnesota United sobre Rodríguez.

El próximo partido de James Rodríguez es con la Selección Colombia

Luego de que Minnesota United confirmara que liberó a James Rodríguez para que se una a los entrenamientos de la Selección Colombia a partir del 17 de mayo, la siguiente fecha en el calendario para ver al ’10’ en cancha será el lunes primero de junio a las 6:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá cuando la ‘Tricolor’ enfrente a Costa Rica en partido amistoso.

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