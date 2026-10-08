Todo el FPC sorprendido con los equipos confirmados para la tercera división: Real Abogados y 23 más

Curiosos nombres. Descubre cuáles son los 24 equipos confirmados para la fase decisiva de la tercera división en Colombia.

¿Los hinchas lo pedían a gritos y les cumplieron? No es tan así… La cuenta de Instagram ‘La Primera C de Colombia‘ publicó los 24 equipos confirmados hasta hora que competirán en el 2027 y varios nombres llamaron mucho la atención. Real Abogados, de los más curiosos.

A pesar de que la llegada de Carlos Mario Zuluaga a la presidencia de la Dimayor tenía como una promesa tener una división Primera C en la que varios equipos se iban a eliminar y se jugaría con ascenso y descenso, será diferente el formato de la competición.

“El próximo año vamos a tener Primera C especial manejada por la Federación Colombiana de Fútbol y Primera C manejada por Difutbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano). Ninguna de las dos da ascenso, pero las dos se llaman Primera C porque hay que ponerles Primera C. Así como no hay descenso, el peor equipo de la B, Barranquilla Fútbol Club, no se va a ir a la C y el mejor equipo de la C, el Equipo Azul, no va a subir a la B”, explicó el periodista Alejandro Pino.

Los equipos confirmados para la Primera C del fútbol colombiano

Jugada de la Primera C. (Foto: IG / @primeracdecolombiaoficial)

Con el formato de la competición explicado, las sorpresas no pararon con la confirmación de los primeros 24 equipos que van a jugar en la tercera división del fútbol de Colombia: Equipo Azul, Total Soccer, Locos x el Fútbol, Atlético Aracataca, Afro Sport, Cúcuta FC, Real Abogados, Medellín City, Ilusión Naranja, Fiorentina FC, Baranoa FC, Bicentenario FC, Inter Patios, Sporting Caqueta, Atlético Urabaense, Lyon FC, Yumbo FC, Tigres del Quindio, Zarzal FC, Maracaneiros, Tigres FC, Aston Huila, Atlético Tumaco y Balón Pie Positivo.

¿Cuántos equipos faltan para completar la tercera división del fútbol colombiano?

Con la gran crítica que al no tener ascenso ni descenso la competitividad no será la misma, solo faltan seis equipos para completar los 30 clubes que participarán en el nuevo formato de la Primera C.

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