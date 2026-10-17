¡Última hora! Se confirma la peor noticia para Liga de Quito y Barcelona SC en la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, después de una decisión con Macará.

La LigaPro estaba por tomar una decisión contundente para la tabla de posiciones del primer hexagonal. Todo esto, por la supuesta mala inscripción del jugador de Macará, Néstor Caicedo. Ahora se sabe qué pasó y no es bueno para los hinchas de Barcelona SC y Liga de Quito.

Macará no es sancionado por la LigaPro

El Comité Disciplinario de LigaPro resolvió a favor de Macará en el caso de Néstor Caicedo, por lo cual, el equipo no será sancionado en la LigaPro y mantendrá los 3 puntos del partido ante Manta. Esto supone una mala noticia a Liga de Quito y Barcelona SC.

Tanto Liga de Quito como Barcelona SC vienen siguiendo a Macará por la pelea del segundo lugar para clasificar a Copa Libertadores. Con esta decisión, Macará es segundo con 57 puntos y le saca 5 puntos a Liga de Quito que viene tercera con 52 unidades.

A Liga de Quito le queda a 5 puntos el segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que para Barcelona SC es un poco más complicado. Los amarillos están 6tos con 44 puntos y aunque tienen un partido menos, Macará le aparece a 13 unidades.

¿Qué equipos clasifican de Ecuador a la Copa Libertadores?

Los equipos que clasifican a la Copa Libertadores 2027 representando a Ecuador son aquellos que terminen en los 3 primeros lugares de la tabla de posiciones del hexagonal de campeonato. Los dos primeros de forma directa, el tercero a la fase 2, mientras que el campeón de Copa Ecuador entra a Fase 3 de clasificación.

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