Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LigaPro

¡Última hora! Se confirma la peor noticia para Liga de Quito y Barcelona SC en la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, después de una decisión con Macará.

La muy mala noticia de LigaPro a Barcelona SC y a Liga de Quito
© Imago/ Edit BVLa muy mala noticia de LigaPro a Barcelona SC y a Liga de Quito

La LigaPro estaba por tomar una decisión contundente para la tabla de posiciones del primer hexagonal. Todo esto, por la supuesta mala inscripción del jugador de Macará, Néstor Caicedo. Ahora se sabe qué pasó y no es bueno para los hinchas de Barcelona SC y Liga de Quito.

Macará no es sancionado por la LigaPro

El Comité Disciplinario de LigaPro resolvió a favor de Macará en el caso de Néstor Caicedo, por lo cual, el equipo no será sancionado en la LigaPro y mantendrá los 3 puntos del partido ante Manta. Esto supone una mala noticia a Liga de Quito y Barcelona SC.

+ Seguinos en

Tanto Liga de Quito como Barcelona SC vienen siguiendo a Macará por la pelea del segundo lugar para clasificar a Copa Libertadores. Con esta decisión, Macará es segundo con 57 puntos y le saca 5 puntos a Liga de Quito que viene tercera con 52 unidades.

A Liga de Quito le queda a 5 puntos el segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que para Barcelona SC es un poco más complicado. Los amarillos están 6tos con 44 puntos y aunque tienen un partido menos, Macará le aparece a 13 unidades.

¿Qué equipos clasifican de Ecuador a la Copa Libertadores?

Ver también

Lo quieren varios clubes y ahora PSG tomó esta decisión con el futuro de William Pacho

Los equipos que clasifican a la Copa Libertadores 2027 representando a Ecuador son aquellos que terminen en los 3 primeros lugares de la tabla de posiciones del hexagonal de campeonato. Los dos primeros de forma directa, el tercero a la fase 2, mientras que el campeón de Copa Ecuador entra a Fase 3 de clasificación.

Encuesta

¿Qué equipo será el segundo de la LigaPro?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • El Comité Disciplinario de LigaPro resolvió a favor de Macará por Néstor Caicedo.
  • Macará mantiene sus tres puntos y se ubica segundo con 57 unidades.
  • Liga de Quito y Barcelona SC siguen por detrás en la tabla de posiciones.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones