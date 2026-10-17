Mientras en Atlético Nacional gana más de 100 mil dólares al año, esto cobraría Rengifo en la Premier League

Juan Manuel Rengifo es la gran joya del fútbol colombiano y de Atlético Nacional. Su gran nivel en los últimos meses lo llevó primero a la Selección Colombia y luego a que suene para la Premier League. El futbolista estaría en el radar de hasta 5 clubes.
Rengifo ahora mismo en Nacional tiene un salario cercano a los 100 mil dólares por año. Sin embargo, cuando dé el paso al extranjero este salario se vera muy aumentado y más aún si llega a jugar en la premier League en la siguiente temporada.
El sueldo que tendría Rengifo en la Premier League
Los 5 clubes para los que suena Rengifo en la Premier League son Newcastle, Brighton, Bournemouth, Brentford y Crystal Palace. El colombiano podría dar el salto en el mes de enero a jugar en esta Liga, y de momento se especula que tendrá un salario importante.
De acuerdo al promedio que estos equipos de la Premier League pagaron de salario a sus últimos fichajes jóvenes en estos años, se considera que Rengifo llegaría a ganar en la Premier League un salario anual cercano al 1 millón de dólares.
Juan Manuel Rengifo suena para la Premier League. (Foto: GettyImages)
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Si Rengifo finalmente es vendido en el próximo mes de enero, Atlético Nacional podría recibir por el jugador más de 5 millones de euros. Esta cifra podría incrementar dependiendo el momento de la transferencia y si el jugador se va siendo campeón de Colombia.
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En síntesis:
- Juan Manuel Rengifo interesa a cinco clubes de la Premier League para enero.
- Juan Manuel Rengifo ganaría cerca de un millón de dólares al año en Inglaterra.
- Atlético Nacional recibiría más de 5 millones de euros por su transferencia.