Mientras en Atlético Nacional gana más de 100 mil dólares al año, esto cobraría Rengifo en la Premier League

El volante colombiano suena para 5 clubes de la Premier League, donde podría llegar a ganar esta fortuna.

Juan Manuel Rengifo es la gran joya del fútbol colombiano y de Atlético Nacional. Su gran nivel en los últimos meses lo llevó primero a la Selección Colombia y luego a que suene para la Premier League. El futbolista estaría en el radar de hasta 5 clubes.

Rengifo ahora mismo en Nacional tiene un salario cercano a los 100 mil dólares por año. Sin embargo, cuando dé el paso al extranjero este salario se vera muy aumentado y más aún si llega a jugar en la premier League en la siguiente temporada.

El sueldo que tendría Rengifo en la Premier League

Los 5 clubes para los que suena Rengifo en la Premier League son Newcastle, Brighton, Bournemouth, Brentford y Crystal Palace. El colombiano podría dar el salto en el mes de enero a jugar en esta Liga, y de momento se especula que tendrá un salario importante.

De acuerdo al promedio que estos equipos de la Premier League pagaron de salario a sus últimos fichajes jóvenes en estos años, se considera que Rengifo llegaría a ganar en la Premier League un salario anual cercano al 1 millón de dólares.

Juan Manuel Rengifo suena para la Premier League. (Foto: GettyImages)

¿Cuánto ganaría Atlético Nacional por vender a Rengifo?

Si Rengifo finalmente es vendido en el próximo mes de enero, Atlético Nacional podría recibir por el jugador más de 5 millones de euros. Esta cifra podría incrementar dependiendo el momento de la transferencia y si el jugador se va siendo campeón de Colombia.

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En síntesis: